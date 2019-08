Maltempo Lombardia | vento e pioggia a Milano | alberi caduti e allagamenti

Maltempo Lombardia - Coldiretti : nuovi danni nelle campagne : Serre scoperchiate a Bergamo e ortaggi distrutti nel Lecchese sono i primi effetti nelle campagne della nuova perturbazione che sta attraversando la Lombardia: lo rende noto Coldiretti regionale in base alle segnalazioni. “Questa mattina prima dell’alba – spiega la Coldiretti Lombardia – un temporale con vento molto forte accompagnato da pioggia abbondante e grandine ha colpito Bergamo e hinterland“. Nel Lecchese si ...

Forte Maltempo in Lombardia : frana interrompe la strada statale Gardesana : Infiltrazioni d'aria più fresca in quota che precedono un più marcato cavo d'onda atlantico atteso nella giornata odierna hanno determinato lo sviluppo di temporali prefrontali nel corso della...

Maltempo Lombardia : temporale a Bergamo - allagamenti e alberi caduti : Forte temporale con vento forte questa mattina a Bergamo e provincia: le raffiche hanno causato la caduta di rami e alberi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Nel quartiere Celadina di Bergamo è stato scoperchiato un tetto di un’abitazione, mentre a Seriate, in via Marconi, un veicolo è rimasto bloccato nel sottopasso della ferrovia. A causa di continue interruzioni di energia elettrica, sono stati molti anche gli interventi dei ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte Maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo Lombardia - piena improvvisa del fiume Serio : numerose persone rimaste bloccate : L’improvviso innalzamento delle acque del fiume Serio, a causa delle piogge in alta valle, ha messo in difficoltà vari bagnanti che oggi pomeriggio si trovavano in acqua in vari tratti del fiume e che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, con gommoni, autoscale ed elicottero. A Vertova, in provincia di Bergamo, sono stati recuperati cinque ragazzi rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al fiume. Ad Alzano Lombardo due gruppi di ...

Maltempo Lombardia : mandria di mucche cade in canalone : Probabilmente a causa della pioggia e del terreno scivoloso, sono precipitate oggi in un canalone 20 mucche ai pascoli tra Mezzoldo in Alta Val Brembana (Bergamo) e territorio comunale di Albaredo per San Marco (Sondrio). Per il recupero degli animali, il pastore di Morbegno (Sondrio) ha chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, ma questi non hanno potuto inviare un elicottero e l’alpeggiatore si è ...

Maltempo : Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 (2) : (AdnKronos) - "Con questi ulteriori 6 milioni di euro che siamo riusciti a recuperare grazie ai ribassi d'asta - ha spiegato Foroni - e che abbiamo voluto mettere immediatamente a disposizione, complessivamente sono stati finanziati interventi per circa 36 milioni di euro. Anche in questa occasione

Maltempo : Regione Lombardia stanzia 6 mln per danni 2018 : Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro per i territori colpiti dall'ondata di Maltempo dell'ottobre 2018 in Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. I fondi si a

Maltempo Lombardia - stanziati altri 6 milioni di euro per l’ondata di fine ottobre : Uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro della Regione Lombardia per i territori colpiti dall’eccezionale ondata di Maltempo dell’ottobre 2018 , la cosiddetta ‘tempesta Vaia‘. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. Questi fondi si vanno ad aggiungere a quelli già stanziati per provvedere a tutta una serie di opere e di ...

Maltempo in Lombardia : neve oltre i 2mila metri in Valtellina e Valchiavenna : Anche in Lombardia, dalla notte, si è registrato un calo della temperatura, in particolare in provincia di Sondrio. A fondovalle sta piovendo mentre nevica a quote superiori ai 2200 metri in Valtellina e Valchiavenna. Le temperature si sono abbassate anche di 15°C nel territorio provinciale. L'articolo Maltempo in Lombardia: neve oltre i 2mila metri in Valtellina e Valchiavenna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - violenti temporali in Lombardia : nubifragi e grandine tra Bergamo e Monza [VIDEO] : violenti temporali si stanno abbattendo in Lombardia in questa nuova ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da Nord a Sud con grandine, nubifragi, forte vento e tornado. temporali di forte intensità si stanno verificando tra Monza e Bergamo, scaricando grandi quantità di pioggia, grandinate e provocando un clamoroso calo delle temperature fino a +17°C in pieno giorno. Segnaliamo 71mm ad Almè, 68mm a Garlate, 61mm a Presolana M. Pora, 57mm ...

Maltempo in Lombardia : danni per milioni dalla grandine : La grandine ha colpito la Lombardia dall’Oltrepo’ pavese alla Brianza fino al Mantovano, con milioni di euro di danni tra zucche, meloni, mais, frumento, frutteti e vigneti: lo ha rilevato Coldiretti regionale, dopo un primo monitoraggio sulle forti grandinate che nelle ultime ore, in piena ondata di caldo africano, hanno colpito a macchia di leopardo. Nel Mantovano – segnalano i tecnici della Coldiretti – la tempesta di ...

Maltempo - la situazione meteo migliora in Lombardia dopo i nubifragi di stamattina : Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, la nuvolosità rimane diffusa, in graduale dissolvimento verso il tardo pomeriggio e la sera, salvo addensamenti sui rilievi e parte della pianura orientale. Precipitazioni da deboli a ...

Maltempo : condizioni meteo in miglioramento in Lombardia : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, la nuvolosità rimane diffusa