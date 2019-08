Maltempo in Veneto | pioggia | vento e grandine | devastati interi vigneti nel vicentino

Maltempo : allerta gialla in Veneto fino a domani 2 agosto : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Proseguirà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per la possibilità di temporali, anche di forte intensità, pressochè su tutto il Veneto. Lo ha deciso il Centro Funzionale Decentrato della Regione, che ha emesso po

Maltempo Veneto - geologi : “Urgente investire in prevenzione” : “Il Maltempo di ieri nel vicentino e la colata di fango e detriti che ha interessato Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, mette in risalto ancora una volta l’urgenza della prevenzione del dissesto idrogeologico. Frane, cadute di massi, colate di fango e di detriti sono fenomeni naturali che trasformano e modificano la morfologia dei versanti montani e collinari. Sono eventi fisici spesso sospinti e favoriti da condizioni ...

Maltempo : Geologi Veneto - urgente investire in prevenzione (2) : (AdnKronos) - "Per questi fenomeni, purtroppo periodici, dobbiamo mettere in gioco in modo capillare gli strumenti e le tecniche in modo lungimirante, programmando in tempi di pace la “prevenzione” piuttosto che intervenire in condizioni di emergenza - continua Bartolomei - È, pertanto, di fondament

Maltempo Veneto : tecnici e Protezione Civile al lavoro nel Vicentino : tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune Vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza. “Oggi pomeriggio un geologo della Regione effettuerà un sopralluogo per verificare la ...

Maltempo : Veneto - colpita la Pedemontana vicentina e Comuni del padovano : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – In riferimento all’avviso meteo diffuso nel pomeriggio di oggi e alle precipitazioni attese nella nostra regione si Comunica che un violento nubifragio ha colpito la Pedemontana vicentina, in particolare Piovene Rocchette dove registrano allagamenti, fango e ghiaia che hanno invaso alcune strade. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile locale e della provincia di ...

Maltempo Veneto - bomba d’acqua - grandinate e colate di fango nel Vicentino : gente soccorsa in casa [FOTO e VIDEO] : Forte Maltempo nel Vicentino. Bombe d’acqua e colate di fango e sassi hanno colpito oggi la provincia di Vicenza. Situazione difficile in particolare a Piovene Rocchette, dove da un bacino formato dalla forte pioggia sul monte Summano, si è scaricato un fiume di detriti che ha invaso le strade del paese, bloccando alcune case. Gli occupanti anziani delle abitazioni sono stati raggiunti e soccorsi dai vigili del fuoco. Non si registrano ...