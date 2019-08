Maltempo estremo al Nord | grandine in Lombardia | esonda torrente nel Lecchese | tromba

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : Maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Meteo - è stato un weekend di Maltempo estremo e violenti temporali in Italia con oltre 500.000 fulmini : Per l’Italia era previsto un weekend terribile dal punto di vista Meteorologico e il maltempo si è manifestato in tutta la sua violenza sul Centro-Nord da venerdì 26 a domenica 28 luglio. Tanti danni, 3 vittime e dispersi a causa degli eventi Meteo estremi. A Fiumicino, una donna ha perso la vita dopo essere stata scaraventata in aria dalla furia di un tornado mentre si trovava in auto. Tanta la distruzione nell’area attraversata dal vortice. ...

Weekend di Maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [FOTO] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

Allerta Meteo - weekend terribile : sfuriata di Maltempo estremo - temperature in picchiata di 20°C. Allarme grandine e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un terribile weeken di maltempo, dopo il caldo esagerato dei giorni scorsi con temperature che hanno superato i +40°C in Toscana tra Firenze e Prato e raggiunto diffusamente i +37/+38°C in pianura Padana. Proprio questo caldo così esagerato, come già accaduto tra fine Giugno e inizio Luglio, innescherà fenomeni di maltempo violentissimi: l’energia latente cumulata nei bassi strati ...

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di caldo africano e sfuriate di Maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di Maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Maltempo - è un Luglio di meteo estremo sull’Italia : 10 violente grandinate al giorno nel nostro Paese! : Nel prima metà del mese di Luglio sull’Italia si sono abbattute in media più di 10 grandinate violente al giorno che hanno provocato pesanti danni nelle città e nelle campagne dove in questo momento i chicchi distruggono verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta mandando in fumo un intero anno di lavoro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che investe il Paese ...

Meteo - è di nuovo allerta per la costa adriatica : rischio di Maltempo estremo con venti distruttivi - nubifragi - grandine e tornado : allerta Meteo – Inizia un altro weekend di forte maltempo sull’Italia, in particolare al Centro-Sud. Una profonda depressione persiste sulla metà orientale dell’Europa con un’onda breve pronunciata sui Balcani occidentali e l’Adriatico. Ad ovest, una dorsale si espande dal Nord Atlantico sull’Europa occidentale e il Mediterraneo meridionale-sudoccidentale. Una piccola ma profonda bassa pressione attraversa la Penisola Iberica. Le zone MDT/ENH ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend - torna l’incubo Maltempo estremo dei giorni scorsi : Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’Allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : Maltempo furioso al Nord - caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Allerta Meteo - sarà una domenica di Maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...

Maltempo estremo in arrivo sul Friuli : rischio tornado - forti venti - alluvioni e grandine - l’allerta shock della Base Aeronautica di Aviano : Si prospetta un weekend di Maltempo estremo per il Nord-Est italiano a partire dalle prossime ore. E anche la Base Aeronautica di Aviano, comune di circa 9000 abitanti, pochi chilometri a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso alla popolazione. “Aviano e l’area circostante sperimenterà forti temporali nel resto del weekend. Sabato pomeriggio, l’area vedrà grandine di grandi dimensioni, venti al livello di tempeste tropicale e forti piogge fino ...