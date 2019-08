Maltempo : Coldiretti Padova - danni per 1 - 5 mln di euro - 450 ettari di coltivazioni danneggiate : Padova, 2 ago. (AdnKronos) - danni per almeno un milione e mezzo di euro a circa 450 ettari vigneti, frutteti, ortaggi, mais e soia: è il primo, provvisorio bilancio della violenta perturbazione che mercoledì scorso ha sferzato l’area termale tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare, Maserà e Cart

Maltempo - Coldiretti Padova : danni per 1 - 5 milioni - 450 ettari di coltivazioni danneggiate : danni per almeno un milione e mezzo di euro a circa 450 ettari vigneti, frutteti, ortaggi, mais e soia: è il primo, provvisorio bilancio della violenta perturbazione che mercoledì scorso ha sferzato l’area termale tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare, Maserà e Cartura. Coldiretti Padova e Condifesa Padova, il consorzio che si occupa delle assicurazioni dei prodotti agricoli, stanno raccogliendo decine e decine di segnalazioni dagli ...

Maltempo Lombardia - Coldiretti : nuovi danni nelle campagne : Serre scoperchiate a Bergamo e ortaggi distrutti nel Lecchese sono i primi effetti nelle campagne della nuova perturbazione che sta attraversando la Lombardia: lo rende noto Coldiretti regionale in base alle segnalazioni. “Questa mattina prima dell’alba – spiega la Coldiretti Lombardia – un temporale con vento molto forte accompagnato da pioggia abbondante e grandine ha colpito Bergamo e hinterland“. Nel Lecchese si ...

Maltempo in Toscana - Coldiretti : in Valdelsa vigneti rasi al suolo : Dopo il Maltempo in Valdelsa inizia la conta dei danni: le forti piogge dello scorso fine settimana hanno danneggiato sia il raccolto, che le strutture, con vigneti letteralmente rasi al suolo dal passaggio dell’acqua, spiega in una nota Coldiretti Firenze. “La stima dei danni è al momento impossibile, visto che ci sono vigneti ancora allagati“, precisa Coldiretti Firenze, che con i suoi tecnici sta supportando le aziende per i ...

Maltempo : Coldiretti Venezia - sott'acqua gli orti di Cavallino Treporti e Chioggia : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - Serre e campi allagati dalla pioggia battente che a Cavallino Treporti ieri mattina ha superato i 121 millimetri d’acqua esattamente il doppio di quanto era previsto. Stessa sorte è toccata alle campagne chioggiotte dove le coltivazioni sono state del tutto sommerse da

Maltempo : Coldiretti Venezia - sott’acqua gli orti di Cavallino Treporti e Chioggia : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Serre e campi allagati dalla pioggia battente che a Cavallino Treporti ieri mattina ha superato i 121 millimetri d’acqua esattamente il doppio di quanto era previsto. Stessa sorte è toccata alle campagne chioggiotte dove le coltivazioni sono state del tutto sommerse dall’acqua. Un evento calamitoso che va a sommarsi ad una situazione alquanto anomala che ha messo a dura prova gli agricoltori ...

Maltempo - Coldiretti Toscana : danni per milioni di euro : Serre distrutte, frutta, verdura e cereali flagellati sono solo alcuni degli effetti delle tempeste di grandine, pioggia e vento che hanno investito la Toscana, colpendo maggiormente la provincia di Arezzo e provocando milioni di euro di danni all’agricoltura: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Toscana in merito all’ultima ondata di Maltempo dei giorni scorsi. La grandine si è abbattuta sulla zona di Arezzo e della ...

Maltempo - l’allarme di Coldiretti : “Le grandinate estive sono raddoppiate - danni al turismo e all’agricoltura” : Dall’inizio dell’estate 2019 si contano sul territorio nazionale in media cinque grandinate al giorno, piu’ del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+113%), con effetti sul turismo e danni alle coltivazioni agricole colpite. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo nel week end delle grandi partenze che si e’ abbattuta sulla Penisola con ...

Maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d'acqua devastano le coltivazioni (2) : (AdnKronos) - “Abbiamo già richiesto l’intervento di Avepa, affinchè effettui i dovuti controlli e, nel caso del superamento del 30% del danno, chieda alla Regione l’apertura dello stato di calamità", dichiara il Direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini. Ma i danni non sono soltanto questi: un’est

Maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d'acqua devastano le coltivazioni : Padova, 15 lug. (AdnKronos) - La pioggia e i cambiamenti repentini di temperatura non vogliono dar tregua al mondo agricolo: le grandinate e la pioggia incessante delle ultime ore rischiano di distruggere l’anno di lavoro degli imprenditori agricoli. Il Maltempo ha coinvolto indistintamente tutto il

Maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d’acqua devastano le coltivazioni (2) : (AdnKronos) – ‘Abbiamo già richiesto l’intervento di Avepa, affinchè effettui i dovuti controlli e, nel caso del superamento del 30% del danno, chieda alla Regione l’apertura dello stato di calamità”, dichiara il Direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini. Ma i danni non sono soltanto questi: un’estate da dimenticare, per l’agricoltura in generale, e anche per quella Padovana, che deve fare i conti ...

Maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d’acqua devastano le coltivazioni : Padova, 15 lug. (AdnKronos) – La pioggia e i cambiamenti repentini di temperatura non vogliono dar tregua al mondo agricolo: le grandinate e la pioggia incessante delle ultime ore rischiano di distruggere l’anno di lavoro degli imprenditori agricoli. Il Maltempo ha coinvolto indistintamente tutto il territorio provinciale, ma la parte più colpita dalla grandine è stata la Bassa Padovana, dove chicchi grandi come noci hanno ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Maltempo - grandine come palle da tennis su Venezia e colture distrutte. Coldiretti : “Tendenza alla tropicalizzazione - siamo preoccupati per le campagne” : E’ salato il conto del Maltempo che ieri sera intorno alle 21 si è abbattuto su Venezia e Isole. La grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori ha raso al suolo verdure, ammaccato frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro. ”Da oltre trent’anni non vedevo chicchi di grandine paragonabile ad una palla da tennis ...