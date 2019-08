Malcom allo Zenit | i russi ‘sfottono’ la Roma | la risposta del club giallorosso VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Poco fa è stato ufficializzato il passaggio didal BarcellonaSan Pietroburgo. Emerge un particolare, però, neldi presentazione deidel nuovo calciatore: andando a ripercorrere la carriera dell’attaccante, si vede anche la. Dal 22 al 23 luglio, si legge. Un ‘errore volontario’ quello della compagine russa nei confronti dei girossi., ovviamente, non ha mai vestito la maglia della squadra capitolina, ma è stato vicinissimo a farlo la scorsa estate, quando la spuntò sull’Inter dopo un lungo testa a testa. Prima delle visite mediche, però, si inserirono i blaugrana che lo strapparono alla. It’s official! #Davaipic.twitter.com/98VzpjQmhk — FCin English (@fcen) August 2, 2019 Non si è fatta attendere ladei girossi, che sempre su Twitter – ironicamente ...

