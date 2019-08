Lutto in Ducati alla vigilia della gara | morto in hotel l' addetto stampa

Ducati in Lutto : Luca Semprini è morto nella sua camera d'albergo : Luca Semprini era nella sua stanza d'albergo a Brno, in Repubblica Ceca. Era l'addetto stampa della Ducati , aveva 35 anni

MotoGP : Lutto in casa Ducati. E’ morto Luca Semprini : Una notizia terribile ha scosso questa mattina il paddock della MotoGP a Brno. L’addetto stampa della Ducati, Luca Semprini , è deceduto nella notte nella sua camera d’albergo in Repubblica Ceca. Un lutto improvviso che ha ovviamente toccato da vicino tutta la squadra di Borgo Panigale, pronta a tornare alle corse dopo la pausa estiva. Il 35enne bolognese lavorava all’ufficio stampa MotoGP da questa stagione, dopo aver fatto ...

