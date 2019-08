Fonte : ilpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Will Hurd, l’unicoattualmente eletto alla Camera col, ha annunciato che non sielezioni del 2020. Hurd ha 41 anni, è in carica dal 2015 e prima di entrare in politica lavorava come

ilpost : L’unico deputato nero del Partito Repubblicano statunitense non si ricandiderà alle elezioni del 2020 - MarceVann : RT @Sabina1956: @MPenikas @valy_s @Musso___ @nicorst @KellerZoe @marioerdrago @_kuball_ @acqu_marina @ValeMameli @Lamp__1 @steal61 @lieveme… - Syn_Thesys : RT @ioscrivoignora1: @Adnkronos SCALFAROTTO E' L'UNICO DEPUTATO PD CHE È ENTRATO IN CARCERE SENZA ESSERE ACCUSATO DI NULLA..... @ioscrivoig… -