Luci sul Parco dell’Aspromonte | testimonianze e degustazioni sulla terrazza del Museo

Lucia Bramieri svela la verità sul tradimento con Simone Coccia : Lucia Bramieri: “Con Simone Coccia un tradimento d’asilo Mariuccia” Ieri il magazine Spy ha lanciato un’esclusiva secondo la quale tra Lucia Bramieri e Simone Coccia fosse scoppiata la passione. Tutto sarebbe successo un po’ di sere fa durante una festa danzante che si è tenuta a Varese dove i due erano stati invitati. Simone e […] L'articolo Lucia Bramieri svela la verità sul tradimento con Simone Coccia ...

Luciana Littizzetto ironizza sul furto in casa : "Perché non hanno preso la camicia brutta?" - : Serena Granato La comica nonché volto televisivo di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto, ha documentato su Instagram il furto subito nella casa di campagna della mamma La comica e partner fissa di Fabio Fazio, alla conduzione del programma Che tempo che fa, ha voluto denunciare ai follower di aver subito un furto. Tra le sue ultime Instagram stories, Luciana Littizzetto ha infatti documentato che la casa di campagna della mamma è ...

Simone Coccia sul presunto tradimento con Lucia Bramieri : “Avete le macchine fotografiche appannate” : Il settimanale Spy ha pubblicato le foto che sorprenderebbero Simone Coccia, fidanzato con Stefania Pezzopane, alle prese con un'altra donna, ovvero Lucia Bramieri. I due sono stati immortalati ad una cena, divertiti e complici, ma questi scatti sono stati commentati dai diretti interessati che hanno smentito immediatamente le presunte voci, anche ironizzando sull'intera vicenda.Continua a leggere

Nuovo stadio o ristrutturazione di quello vecchio? Il dibattito sulle Luci a San Siro : Luci a San Siro non ne accenderanno più. O forse sì, ma solo un po’ più in là. Lo stadio dei milanesi, quello che è in piedi dal 1925, saprà il suo destino nei prossimi mesi. Forse rimarrà attivo fino al 2026. Poi, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, sarà ristrutturato oppure, molto più probabile, demolito per fare spazio al Nuovo stadio. 1,2 MILIARDI DI INVESTIMENTI Nei giorni scorsi le società di Inter e Milan hanno ...

Abruzzo - Luciano D’Alfonso assolto per il megacomplesso edilizio sul lungomare a Pescara. Resta aperto il caso di Rigopiano : L’ex presidente della giunta regionale abruzzese, Luciano D’Alfonso, attuale senatore del Pd, è stato assolto insieme ad altri quattro imputati nell’ambito del processo con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta relativa alla società PescaraPorto e alla realizzazione, nel capoluogo abruzzese, di un complesso edilizio nei pressi dell’area ex Edison. Il gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, secondo cui ...

"Un risultato del genere in Italia se lo sogna il Pd". Luciana Castellina sicura : Tsipras ha resistito : ″È una sconfitta ma non è la fine di un’èra”. Quando risponde al telefono Luciana Castellina si trova ad Atene, a piazza Syntagma, presidio di Syriza. “Aspetti che mi sposto perché qui c’è chiasso”. Giornalista, fondatrice del Manifesto, quattro legislature da parlamentare sempre a sinistra, comunista, Castellina prova ad analizzare a caldo il voto delle elezioni politiche ...

Si torna al lavoro sul set di Lucifer 5 - la prima foto di Tom Ellis con gli scrittori dell’ultima stagione : Per Lucifer 5 è l'inizio della fine. Il team di autori ha annunciato ai fan di aver cominciato a lavorare alla quinta e ultima stagione della serie, composta da dieci episodi, che arriverà su Netflix il prossimo anno. Ovviamente si tratta di una fase di pre-produzione in cui gli sceneggiatori inizieranno la stesura delle sceneggiature e in seguito potremo avere qualche anticipazioni sui titoli degli episodi. Lo scorso anno, le riprese della ...

È alLucinante che il PD non riesca a prendere una posizione forte neanche sul caso Sea Watch 3 : Che la situazione partenze / sbarchi / accoglienza sia oggettivamente molto complessa non è in discussione. Ma questo caso è "politicamente" di semplice lettura: il governo italiano ha alzato un muro nel Mediterraneo e sta tenendo in mare aperto per giorni e giorni 43 persone bisognose di aiuto. E se il PD di Zingaretti non riesce a prendere una posizione chiara nemmeno in questo caso...Continua a leggere

Meteo weekend : Lucifero si abbatte sull’Italia - bolla africana con temperature bollenti : Fino a sabato caldo intenso al Sud e rischio temporali sul Settentrione. Dalla prossima settimana ondata di calore che si estenderà anche a Nord. La temperature salgono fino a 36-37 gradi.

Luci sul museo : Del mancato prestito delle “Sette opere della misericordia” di Caravaggio conservate al Pio Monte per la mostra ancora in corso al museo di Capodimonte si è accorto innanzitutto lui, Sylvain Bellenger, direttore del palazzo e del “Real Bosco”, che è definizione incantevole anche in tempi ufficialmen

“Luci sul Parco” - tra sport - natura e biodiversità : oggi è la giornata dell’Aspromonte : La natura sarà pregevole cornice di una giornata ricca di attività e passione. E’ il giorno dell’Aspromonte in festa, con le “Luci sul Parco” che si “accenderanno” metaforicamente oggi, Sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie. Una full immersion di momenti ricreativi e sportivi oltre ad innumerevoli iniziative escursionistiche, culturali e scientifiche. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” non sarà solo una festa ma soprattutto un momento di ...

Volley femminile - Nations League 2019 – Davide Mazzanti : “Felici per il risultato e non della prestazione”; Lucia Bosetti : “Contava vincere” : Vittoria non brillantissima quella della Successo della Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui quali sicuramente il tecnico ...

Matteo Salvini insultato dal sindaco Pd Luciana Garbuglia : "Meglio un putt*** che un ladro razzista" : Matteo Salvini "vanta" una lunga lista di insulti con il quale viene colpito dagli oppositori. Questa volta è il sindaco del Pd di San Mauro Pascoli (Emilia Romagna), Luciana Garbuglia, ad attaccarlo: "Meglio un putt*** che un ladro razzista". Il ministro dell'Interno non ha replicato a simile "prod

Scuola - assegnazioni provvisorie ultime notizie : lo sfogo di Lucia Azzolina sul sostegno : L’onorevole Lucia Azzolina ha pubblicato un post su Facebook in merito alla questione della specializzazione sul sostegno e il nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie. La ‘grillina’ si è lasciata andare ad uno sfogo. assegnazioni provvisorie, Lucia Azzolina: ‘Ha o non ha senso prendere la specializzazione?’ ‘Insegnare sul sostegno non è una passeggiata – esordisce Lucia Azzolina – Ci ...