L' oroscopo del primo fine settimana di agosto | soluzioni per il Capricorno

Paolo Fox - oroscopo domani 3 agosto : previsioni del weekend : oroscopo di Paolo Fox, segni di Terra: previsioni di domani (3 agosto) Con i segni di Terra si inizia l’oroscopo di domani di Paolo Fox , 3 agosto, tratto dall’app Astri di Fox. TORO: nelle proposte lavorative manca un po’ di concretezza ed è per questo che si sentono un po’ giù di tono. Nel weekend Fox consiglia il relax più totale. VERGINE: le stelle sono dalla loro parte quindi potranno recuperare il tempo perduto ...

oroscopo del fine settimana - 3 e 4 agosto : insicuro l'Acquario - energico l'Ariete : Il weekend è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri per questo primo fine settimana di agosto? Saranno due giornate positive per l'Ariete, per il quale il mese è iniziato con un notevole recupero fisico, ma anche per il Sagittario, che sarà dinamico, energico e pieno di vita. Al contrario sarà un momento sottotono per l'Acquario, ci sono delle insicurezze e delle perplessità all'interno della vita del segno. Ecco di seguito ...

L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto - da Bilancia a Pesci : Scorpione 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la prima settimana piena del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della seconda metà dello zodiaco. Sotto la lente astrologica quindi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 3 agosto : Ariete testardo - Sagittario stravagante : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato approfondisce il transito planetario di una Luna in Vergine che conferisce maggiore intuizione, precisione ma anche scetticismo e controllo delle emozioni. Non solo Vergine, ma anche Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione saranno lambiti da questi influssi razionali e riservati, forse un po' troppo pignoli nei confronti dei sentimenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Luna in Vergine ...

L'oroscopo del 2 agosto : Scorpione confuso - Pesci agitati : L'oroscopo del 2 agosto è pronto a rivelare l'andamento della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali. Ad esempio, per i nativi del Cancro sarà una giornata speciale, mentre per lo Scorpione sarà confusa e agitata. Di seguito, le previsioni astrali da Ariete a Pesci. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – È una giornata interessante per rivedere una storia d'amore. I viaggi favoriscono l'intesa e danno un benessere di rilievo. ...

oroscopo settimanale fino all'11 agosto : incontri per Bilancia - Acquario deluso in amore : Le previsioni degli astri della settimana dal 5 all'11 agosto prevedono cambiamenti in amore per il Sagittario, mentre il Capricorno dovrà fare chiarezza su alcune questioni sentimentali. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: questo sarà un periodo di scelte per voi, in cui dovrete decidere se stare dentro o fuori in una relazione. Sul lavoro avete dei progetti interessanti da portare ...

L'oroscopo del weekend dal 2 al 4 agosto : Vergine prudente - Bilancia affettuosa : L'oroscopo del weekend punta un riflettore sull'accumulo planetario in Leone, dove sono presenti Venere, Marte e Sole. Un vero mix esplosivo e ricco di dinamismo, che garantisce amore e grande forza vitale. Di questa energia positiva ne beneficeranno anche Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete, mantenendo alto il piacere che nessuna avversità potrà scalfire. Di seguito le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci. Astri e oroscopo del ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 2 agosto : Vergine altalenante - Pesci innamorato : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì pone tra i protagonisti il Sole e la Luna posizionati in congiunzione nel cielo astrologico del Leone. Una nuova consapevolezza rende i sentimenti più solidi, mentre l'astro d'argento acuisce una sensibilità che sprigiona emozioni nuove. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: Luna e Sole, in tandem nel cielo astrologico, del Leone sprigionano una sensibilità ...

L'oroscopo del giorno 3 agosto - ultimi sei segni : buon sabato per Bilancia - giù Sagittario : L'oroscopo del giorno sabato 3 agosto 2019 porta in primo piano le nuove predizioni zodiacali segno per segno. Sotto osservazione da parte dell'Astrologia quotidiana le analisi sui comparti relativi all'amore e al lavoro in relazione agli ultimi sei simboli del ventaglio zodiacale. In questo caso quindi, ad essere messi sotto la nostra 'lente astrale' saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 1 agosto : Ariete tenace - Acquario orgoglioso : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì mette a confronto l'emotività di una Luna posizionata in Leone con il dinamismo aggressivo di Marte, ospite dello stesso cielo astrologico. Due pianeti che si assecondano tra loro, compensandosi e interagendo per elargire una nuova vitalità in amore, che diventa più sensibile e sottile. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: una nuova determinazione è ...

L'oroscopo del 1° agosto : giornata fortunata per Cancro - Leone - Toro e Ariete : Le previsioni astrali di questa giornata si preannunciano ricche di cambiamenti, sorprese e novità per i nati sotto i segni di fuoco ed, in particolar modo, per i segni zodiacali di Ariete e Leone. Bilancia e Capricorno, stressati dalla tensioni degli scorsi giorni, avranno bisogno di molto relax. Le stelle favoriscono in amore Cancro e Toro che faranno nuovi piacevoli incontri e conoscenze. giornata da dimenticare per i Gemelli. La giornata per ...

L'oroscopo del giorno 2 agosto - da Bilancia a Pesci : amore - ottimo venerdì per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 2 agosto 2019 porta in primo piano le previsioni zodiacali, la classifica stelline quotidiana e l'Astrologia relativa alla giornata di venerdì. A tenere banco è l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di sapere come saranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se per tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo ...

L'oroscopo di domani giovedì 1 agosto - primi sei segni : inizio del mese con Ariete al top : L'oroscopo di domani giovedì 1 agosto 2019 mette in risalto una giornata particolare, quella relativa alla partenza di un nuovo mese. Dunque pronta a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco. In primissimi piano pertanto i soli simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 31 luglio : Capricorno diffidente - Vergine comprensiva : Sensazioni e sogni camminano di pari passo nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì grazie a Sole e Venere in congiunzione nel cielo astrologico del Leone. È una nuova riscoperta dell'amore, che riscalda gli affetti e al tempo stesso, gratifica l'io di alcuni segni zodiacali, producendo delle conferme costruttive per la relazione a due. In particolare nelle previsioni astrologiche seguenti sono beneficiati il Leone, Gemelli, Bilancia e ...