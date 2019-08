Locazioni brevi 2019 | obblighi e adempimenti fiscali Le novità

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 2 agosto 2019) Leper come sono definite dal D.L. 50/2017 (Art. 4) sono quei contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Tali contratti, sono stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano l’attività immobiliare o di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Tali contratti di locazione breve riguardano in particolare immobili situati in Italia, a destinazione residenziale con finalità abitative, appartenenti alle categorie catastali: da A1 a A11 (esclusa A10- uffici o studi privati); le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte ecc …); singole stanze ...