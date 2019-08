Liverpool-Chelsea | la 35enne Stephanie Frappart sarà la prima donna a dirigere la finale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019)ad arbitrare ladi Supercoppa Europea trail prossimo 14 agosto. Non si tratta dellaalla direzione di una gara maschile di campionato: già Nicole Petignat infatti aveva arbitrato tre partite di qualificazione alla Uefa tra il 2004 e il 2009. Laperò laad arbitrare una. La direttrice di garacoadiuvata nella direzione della partita dal Video Assistant Referee (Var). Dietro al monitor ciil francese Clement Turpin, assistito dal connazionale François Letexier, dal tedesco Mark Borsch e dall’italiano Massimiliano Irrati. Il responsabile Uefa degli arbitri Roberto Rosetti ha dichiarato: “ha dimostrato per diversi anni di essere una dei migliori arbitri, non solo in Europa ma in tutto il mondo. “Ha le capacità per arbitrare sul palcoscenico più grande, come ha ...

