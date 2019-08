LIVE Olanda-Belgio 3-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | successo

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 Si è conclusa in maniera più rapida del previsto la sfida inaugurale del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’si è imposta in maniera davvero convincente su unche ha fatto vedere il proprio gioco soltanto nel terzo periodo. La formazione allenata da Morrison sale al comando della classifica in attesa del risultato di Italia-Kenya in programma questa sera.3-0 (25-20; 25-15; 25-22) 25-22 Chiusura di prima intenzione per l’dopo un’altra ricezione difettosa del24-22 SLOETJES! PROBLEMI IN RICEZIONE PER IL! 23-22 Mani fuori di Belien, si prosegue punto a punto nel finale di terzo set 22-22 Herbots con una parallela violentissima! 22-21 Servizio completamente fuori misura per Van Gestel 21-21 Scambio interminabile chiuso da Van Gestel! 21-20 ...

zazoomnews : LIVE Olanda-Belgio 1-0 volley femminile Preolimpico 2019 in DIRETTA: 25-20 primo parziale favorevole alle olandesi… - zazoomnews : LIVE Olanda-Belgio 0-0 volley femminile Preolimpico 2019 in DIRETTA: tutto pronto per la sfida inaugurale Italia sp… - OA_Sport : LIVE Olanda-Belgio volley femminile, Preolimpico 2019 in DIRETTA: Italia spettatrice interessata -