LIVE Olanda-Belgio 2-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 16-15 | maggiore

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-20 Servizio in rete di Grobelna,ancora in vantaggio 20-20 MURO GROBELNA E INVASIONE DI DIJKEMA, PAREGGIO! 20-18 SERVIZIO VINCENTE DI SLOETJES! BREAK IMPORTANTISSIMO! 19-18 DAALDEROP ANCORA A SEGNO! 18-18 Servizio in rete di Belien 18-17 SLOETJES CON IL MANI FUORI!nuovamente in vantaggio! 17-17 Daalderop ristabilisce la parità al rientro in campo Morrison ferma il gioco, primo vero momento difficile per la formazione olandese dall’inizio dell’incontro 16-17 VAN GESTEL FIRMA IL SORPASSO! 16-16 Herbots ancora a segno!che non trova un paio di opportunità per allungare! 16-15 Sloetjes con il mani fuori, secondo timeout tecnico 15-15 VIOLENTISSIMO ATTACCO DI HERBOTS! 15-14 Splendida giocata di Sloetjes dalla seconda linea! 14-14 SOBOLSKA CON IL MURO! PAREGGIO! 14-13 Herbots di precisione, non molla il ...

