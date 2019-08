LIVE Olanda-Belgio 1-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 25-20 | primo

LIVE Olanda-Belgio 0-0 volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la sfida inaugurale - Italia spettatrice interessata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO PRIMO SET, al servizio il Belgio con Janssens 17.56 Le due squadre sono schierate nelle rispettive metà campo per gli inni nazionali, meno di cinque minuti all’inizio di questa delicatissima sfida! Ricordiamo che l’Italia sarà spettatrice interessata del’incontro in attesa di scendere in campo questa sera con il Kenya. 17.54 FORMAZIONI UFFICIALI OLANDA – Belien, ...

LIVE Olanda-Belgio volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : Italia spettatrice interessata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle avversarie dell’Italia – Il regolamento del torneo di qualificazione olimpica – Le giocatrici di Olanda e Belgio che militano nel campionato Italiano Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Belgio, prima partita del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 di volley femminile! Le migliori ventiquattro squadre del ranking ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 - le azzurre eliminano le padrone di casa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Che carattere questa Italia! Sotto 4-1 dopo il primo inning, le azzurre hanno ribaltato tutto grazie ad un attacco dinamitardo, che ha piazzato ben 3 homerun! L’Olanda è già fuori dalle Olimpiadi! Il pass se lo giocheranno Italia e Gran Bretagna. Appuntamento a domani per le 15.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! Eliminata al volo! ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 - ultimo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Eliminata al volo anche Howard. Voortman ci sta mettendo in seria difficoltà. Finisce il sesto inning, ne manca uno. Olanda-Italia 4-7. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Bount di sacrificio di Gasparotto, eliminata. Carosone però avanza in seconda base. Abbiamo 2 eliminate. Howard in battuta. 1 ball, 0 strike. Altra eliminazione al volo per Piancastelli, che peccato. Gasparotto in ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 dopo quattro inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 1 strike. Ligtvoet eliminata in seconda, Van Dalen in seconda. Van Aalst in battuta. 1 ball, 1 strike. STRIKE! Eliminata Anneveld. Ora tocca a Ligtvoet. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Anneveld in battuta. 1 ball, 1 strike. Arriva la valida per Van Dalen. Le olandesi ci credono e vanno in prima base. Brutto inizio inning per le azzurre. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Fault. 0 ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-5 - gli homerun di Carosone e Piancastelli la ribaltano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non fermiamoci ora, c’è Amanda Fama in battuta. PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOO!!! FUORICAMPOOOOOOOOOOOOOOOO!!! LE STIAMO BOMBARDANDOOOOOOOOOOOOO!!! homerun di Giulia Longhi, da 2 punti (c’era Ricchi in prima base). Olanda-Italia 4-7! 0 ball, 2 strike. Giulia Longhi in battua, 2 eliminazioni. CHE INGENUITA’! Era arrivato il ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-1 dopo il primo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball, 2 strike. 2 ball, 0 strike. Cecchetti si sta innervosendo per un arbitraggio troppo palesemente a senso unico. Così vincere è praticamente impossibile. Voortman in battuta. Arriva il singolo di Vonk, Cecchetti stasera non c’è proprio, purtroppo. 3 ball e 2 strike 2 ball e 2 strike. 1 ball, 2 strike. Italia in difesa, Cecchetti sfida Vonk. Subito eliminata in prima base Birocci. ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-0 - inizio furioso delle olandesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-0 Olanda, terza eliminazione effettuata da Ricchi in zona di foul e al volo. Parte alta del primo inning che si chiude con quattro punti olandesi. 4-0 Olanda, arriva il secondo out dell’Italia, Olanda che completa il primo giro di lineup con Versluis 4-0 Olanda, Van Gurp ora alla battuta. Ancora un solo out per l’Italia con giocatrici in terza e seconda base. 4-0 Olanda, palla ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 0-0 - comincia l’incontro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Olanda, valida a terra centrale di Van Dalen sulla quale Vigna non trattiene. Inizio davvero complesso per le azzurre, ancora contro le basi piene e Anneveld con la mazza in mano 0-0 Valida anche per Oosting, che riempie le basi dell’Olanda, e non succede di peggio solo per una buona organizzazione difensiva azzurra. Ora è Van Dalen a battere. 0-0 Defensive conference per ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : una sfida che vale mezza Olimpiade di Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Olanda – Italia-Botswana – Italia-Repubblica Ceca – Italia-Francia Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olanda e Italia, valido per il Super Round del torneo che assegna un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle speranze dell’intero mondo del softball europeo, e anche di quelle dell’organizzazione, il match tra ...

LIVE Usa-Olanda - Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02: Di seguito le formazioni ufficiali: Usa (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe. CT Ellis Olanda (4-2-3-1): van Veenendaal; van Lunteren, Dekker, van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Spitse; Beerensteyn, van de Donk, Martens; Miedema. CT Wiegman-Glotzbach 16.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dei ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 3-2 - Anneveld accorcia con un fuoricampo - si entra nell’ultimo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Soumeru al lancio, Giulia Longhi in battuta. 3-2 Strikeout! L’Italia entra nel settimo, e potenzialmente ultimo, inning in vantaggio! 3-2 Esce di scena Ligtvoet, 2 out per l’Olanda. Van Gurp ora a sfidare Greta Cecchetti 3-2 C’è ora Ligtvoet contro la nostra lanciatrice. 3-2 Ed è fuoricampo da parte di Anneveld, accorcia le distanze l’Olanda. 3-1 Per Van Aalst ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 3-1 - il fuoricampo di Laura Vigna porta le azzurre in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Anche per Birocci c’è lo strikeout, finora Soumeru è stata inappuntabile. Si entra nella parte bassa del sesto inning. 3-1 Lisa Birocci subisce anche lei lo strikeout, va a prendere in mano la mazza Beatrice Ricchi. 3-1 Strikeout subito da Gasparotto, è il momento di Lisa Birocci 3-1 Torna con la mazza in mano Marta Gasparotto nel sesto inning, Soumeru è al lancio 3-1 Settimo ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 1-1 - ancora parità dopo quattro inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Per la terza volta alla battuta Amanda Fama 1-1 C’è la valida di Rotondo che dopo due ball e uno strike spedisce la palla al centro e arriva in prima base 1-1 Comincia il quinto inning e ritroviamo Voortman, che ha di fronte Alessandra Rotondo 1-1 Piancastelli elimina Vonk e chiude l’inning, si resta in parità 1-1 Con Van Gurp e Charles in seconda e prima, alla battuta ...