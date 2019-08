LIVE Olanda-Belgio 0-0 volley femminile | Preolimpico 2019 in DIRETTA | tutto pronto per la

LIVE Olanda-Belgio volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : Italia spettatrice interessata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle avversarie dell’Italia – Il regolamento del torneo di qualificazione olimpica – Le giocatrici di Olanda e Belgio che militano nel campionato Italiano Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Belgio, prima partita del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 di volley femminile! Le migliori ventiquattro squadre del ranking ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 - le azzurre eliminano le padrone di casa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Che carattere questa Italia! Sotto 4-1 dopo il primo inning, le azzurre hanno ribaltato tutto grazie ad un attacco dinamitardo, che ha piazzato ben 3 homerun! L’Olanda è già fuori dalle Olimpiadi! Il pass se lo giocheranno Italia e Gran Bretagna. Appuntamento a domani per le 15.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! Eliminata al volo! ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 - ultimo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Eliminata al volo anche Howard. Voortman ci sta mettendo in seria difficoltà. Finisce il sesto inning, ne manca uno. Olanda-Italia 4-7. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Bount di sacrificio di Gasparotto, eliminata. Carosone però avanza in seconda base. Abbiamo 2 eliminate. Howard in battuta. 1 ball, 0 strike. Altra eliminazione al volo per Piancastelli, che peccato. Gasparotto in ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-7 dopo quattro inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 1 strike. Ligtvoet eliminata in seconda, Van Dalen in seconda. Van Aalst in battuta. 1 ball, 1 strike. STRIKE! Eliminata Anneveld. Ora tocca a Ligtvoet. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Anneveld in battuta. 1 ball, 1 strike. Arriva la valida per Van Dalen. Le olandesi ci credono e vanno in prima base. Brutto inizio inning per le azzurre. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Fault. 0 ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-5 - gli homerun di Carosone e Piancastelli la ribaltano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non fermiamoci ora, c’è Amanda Fama in battuta. PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOO!!! FUORICAMPOOOOOOOOOOOOOOOO!!! LE STIAMO BOMBARDANDOOOOOOOOOOOOO!!! homerun di Giulia Longhi, da 2 punti (c’era Ricchi in prima base). Olanda-Italia 4-7! 0 ball, 2 strike. Giulia Longhi in battua, 2 eliminazioni. CHE INGENUITA’! Era arrivato il ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-1 dopo il primo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball, 2 strike. 2 ball, 0 strike. Cecchetti si sta innervosendo per un arbitraggio troppo palesemente a senso unico. Così vincere è praticamente impossibile. Voortman in battuta. Arriva il singolo di Vonk, Cecchetti stasera non c’è proprio, purtroppo. 3 ball e 2 strike 2 ball e 2 strike. 1 ball, 2 strike. Italia in difesa, Cecchetti sfida Vonk. Subito eliminata in prima base Birocci. ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 4-0 - inizio furioso delle olandesi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-0 Olanda, terza eliminazione effettuata da Ricchi in zona di foul e al volo. Parte alta del primo inning che si chiude con quattro punti olandesi. 4-0 Olanda, arriva il secondo out dell’Italia, Olanda che completa il primo giro di lineup con Versluis 4-0 Olanda, Van Gurp ora alla battuta. Ancora un solo out per l’Italia con giocatrici in terza e seconda base. 4-0 Olanda, palla ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 0-0 - comincia l’incontro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Olanda, valida a terra centrale di Van Dalen sulla quale Vigna non trattiene. Inizio davvero complesso per le azzurre, ancora contro le basi piene e Anneveld con la mazza in mano 0-0 Valida anche per Oosting, che riempie le basi dell’Olanda, e non succede di peggio solo per una buona organizzazione difensiva azzurra. Ora è Van Dalen a battere. 0-0 Defensive conference per ...

LIVE Olanda-Italia softball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : una sfida che vale mezza Olimpiade di Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Olanda – Italia-Botswana – Italia-Repubblica Ceca – Italia-Francia Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olanda e Italia, valido per il Super Round del torneo che assegna un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle speranze dell’intero mondo del softball europeo, e anche di quelle dell’organizzazione, il match tra ...

LIVE Usa-Olanda - Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02: Di seguito le formazioni ufficiali: Usa (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe. CT Ellis Olanda (4-2-3-1): van Veenendaal; van Lunteren, Dekker, van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Spitse; Beerensteyn, van de Donk, Martens; Miedema. CT Wiegman-Glotzbach 16.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dei ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 3-2 - Anneveld accorcia con un fuoricampo - si entra nell’ultimo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Soumeru al lancio, Giulia Longhi in battuta. 3-2 Strikeout! L’Italia entra nel settimo, e potenzialmente ultimo, inning in vantaggio! 3-2 Esce di scena Ligtvoet, 2 out per l’Olanda. Van Gurp ora a sfidare Greta Cecchetti 3-2 C’è ora Ligtvoet contro la nostra lanciatrice. 3-2 Ed è fuoricampo da parte di Anneveld, accorcia le distanze l’Olanda. 3-1 Per Van Aalst ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 3-1 - il fuoricampo di Laura Vigna porta le azzurre in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Anche per Birocci c’è lo strikeout, finora Soumeru è stata inappuntabile. Si entra nella parte bassa del sesto inning. 3-1 Lisa Birocci subisce anche lei lo strikeout, va a prendere in mano la mazza Beatrice Ricchi. 3-1 Strikeout subito da Gasparotto, è il momento di Lisa Birocci 3-1 Torna con la mazza in mano Marta Gasparotto nel sesto inning, Soumeru è al lancio 3-1 Settimo ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 1-1 - ancora parità dopo quattro inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Per la terza volta alla battuta Amanda Fama 1-1 C’è la valida di Rotondo che dopo due ball e uno strike spedisce la palla al centro e arriva in prima base 1-1 Comincia il quinto inning e ritroviamo Voortman, che ha di fronte Alessandra Rotondo 1-1 Piancastelli elimina Vonk e chiude l’inning, si resta in parità 1-1 Con Van Gurp e Charles in seconda e prima, alla battuta ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei softball 2019 in DIRETTA : 0-1 - inizio in salita per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 2 out per l’Italia, c’è un altro strikeout. Arriva il momento di Giulia Longhi. 1-1 Strikeout per Birocci, che torna nel dugout. 1 out per l’Italia, ora con Beatrice Ricchi a fronteggiare Voortman. 1-1 Lisa Birocci ora con la mazza in mano 1-1 FUORICAMPO DI MARTA GASPAROTTO! Pareggio immediato dell’Italia a inizio secondo inning! 0-1 Torna al lancio Voortman, questa ...