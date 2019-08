Le scottature solari gravi da giovani “triplicano il rischio di melanoma in età adulta”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Meno del 40% degli adolescenti usa la crema solare in spiaggia. Per invertire questa tendenza e migliorare la prevenzione deissimi contro i melanomi, arriva sulle spiagge di Fregene (Roma) il 3 e 4 agosto la seconda tappa di #soleconamore, campagna nazionale di sensibilizzazione sull’abbronzatura consapevole promossa dalla Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica). “Il 39% degli adolescenti non utilizza mai in spiaggia la crema – afferma Paola Queirolo, responsabile scientifico del progetto #soleconamore – Il sole non è un nemico, ma vanno seguite alcune regole, a partire dall’uso di cremecon un fattore di protezione alto“. “È importante spalmarle in modo abbondante, più volte durante tutta la giornata: la quantità giusta è non meno di 40 grammi ogni ora di esposizione – prosegue l’esperto – Le ...

