Le 10 migliori birrerie in Italia | secondo Holidu

Fonte : agi

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il 2 agosto è la Giornata Internazionale della birra. Una giornata certamente da festeggiare, non solo perché la birra resta indissolubilmente una delle bevande più amate nel mondo, ma anche perché il settore risulta essere economicamente sano e vivace (4.400 posti di lavoro in più negli ultimi due anni). I dati forniti da Assobirra, che raccoglie e rappresenta il 90% dei birrai e maltatori nazionali, con il suo report annuale sono incoraggianti: “La crescita si è tradotta in un aumento del 3,4% del consumo pro capite che nel 2018 si è attestato a 33,6 litri, valore che comunque posiziona l'tra i Paesi più bassi d'Europa, al terz'ultimo posto nella classifica europea per il consumo pro capite. L'aumento dei consumi ha favorito una crescita della produzione nazionale del 4,7% che nel 2018 ha raggiunto i 16.410.000 di ettolitri. Segno positivo per l'export che, nel 2018, ...

