Laurea e lavoro nel Rapporto annuale Istat | sottomansionati 4 giovani su 10

Lavoro - 2 milioni di contratti per diplomati e Laureati. I più introvabili? Gli elettrotecnici : È tempo di scelte per i giovani diplomati che devono decidere se proporsi sul mercato del Lavoro o proseguire il percorso di studi. Le tendenze della prima metà dell’anno...

“In Danimarca faccio la magistrale - lavoro e sono indipendente. In Italia Laureati brillanti pagati con rimborsi spese” : “sono andato via il 28 agosto del 2017. Ho raggiunto la Danimarca guidando per 1.600 chilometri. La mattina, però, prima di prendere l’autostrada, sono passato vicino ai luoghi più belli e importanti che hanno segnato la mia vita”. Nicola Muner ha 24 anni ed è originario di Cividale del Friuli, in provincia di Udine. Dopo la laurea triennale ha deciso di trasferirsi in Danimarca. Qui, da studente, ha ricevuto una casa dall’università e lo Stato ...

Lavoro - Leroy Merlin assume oltre 100 Laureati e diplomati : posizioni a Palermo : Leroy Merlin offre nuove opportunità di Lavoro per giovani diplomati e laureati. L’azienda francese leader nella grande distribuzione e specializzata nel fai-da-te, bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno etc. cerca oltre 100 dipendenti. Gli annunci di Lavoro presenti sul sito dell’azienda sono oltre 100 e riguardano hostess e steward, consiglieri di vendita, addetti alla logistica, venditori specialisti e ...

Unipol assume diplomati e Laureati anche senza esperienza : offerte lavoro dal nord al sud : Unipol offre opportunità di lavoro in alcune regioni d'Italia: Sicilia, Piemonte, Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Il famoso Gruppo finanziario italiano seleziona giovani diplomati o laureati su tutto il territorio per assunzioni e stage formativi. Unipol è presente in Italia con 2700 agenzie di assicurazione, 300 sportelli Unipol Banca, 15 milioni di clienti e più di 14 mila dipendenti a Bologna, Torino, Milano e Firenze. ...

Lavoro dopo la Laurea - ecco le università migliori : Orientale al top per assunzioni rapide : L'Orientale per chi ha fretta di trovare un posto, la Federico II per chi punta a risultati duraturi. Le classifiche, pur con tutti i limiti di una rilevazione statistica, consentono di orientare...

Università Milano-Bicocca : 4 Laureati su 5 trovano lavoro entro un anno : A un anno dal conseguimento della laurea triennale, il tasso di occupazione è dell’85,2 per cento, superando di oltre 13 punti percentuali la media nazionale (72,1 per cento). E tra i laureati di secondo livello (corsi magistrali e a ciclo unico) a un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è pari al 79,5 per cento, oltre dieci punti in più del dato nazionale (69,4 per cento) e a cinque anni sale al 91,3 per cento, quasi 6 ...