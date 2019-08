Lasciò i bimbi sullo scuolabus dopo l’incidente Ecco perché l’autista ubriaco riavrà la

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il giudice di pace ha ridato la patente di guida a Deniss Panduru, l’autista romeno che il 17 maggio scorso era stato arrestato per omissione di soccorsol’incidente accaduto mentre conduceva unosui tornanti dei Colli Euganei in località Arquà Petrarca (Padova). La prefettura aveva comminato 2 anni e 6 mesi di sospensione del documento. Loche guidava Panduru si era ribaltato appoggiandosi sul fianco. I 13 alunni minorenni che erano all’interno, erano stati trasportati all’ospedale di Schiavonia per accertamenti; solo alcuni avevano riportato ferite lievi. Panduru era scappato dal luogo dell’incidente e i carabinieri pocol’avevano arrestato. L’uomo, 51 anni, rimane indagato dalla procura della Repubblica di Padova per omissione di soccorso ma non è più soggetto a misure cautelari da metà giugno. La sua difesa ha ...

