L’agente di Verdi | «Vorrebbe rimanere a Napoli ma Torino è destinazione gradita per

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Simonenon chiude le porte almasapere dalse c’è la possibilità diin azzurro e di potersela giocare. Questo in sostanza il pensiero espresso a Radio Crc da Donato Orgnoni agente dell’ex calciatore del Bologna. «Sta svolgendo un’ottima preparazione col. Questo lo ha messo in luce con molte squadre e magari ha aperto una riflessione nel club azzurro. Se ilci offrirà piccole garanzie, ossia se lui potrà giocarsela, resteremmo volentieri. Simone ha dimostrato di potersela giocare, abbiamo qui di chiesto più chance». In caso contrario,non chiude affatto le porte al. Anzi. «Mazzarri lo ha sempre seguito e apprezzato.è unaproprio perché c’è Mazzarri. Ma vediamo prima che cosa ci offre il» L'articolo L’agente di: «maè ...

