La solidarietà del Cdr de Ilfattoquotidiano it al collega Valerio Lo Muzio

Carabiniere ucciso a Roma - le volanti della polizia a sirene spiegate per solidarietà all’Arma : volanti della polizia di Stato sono arrivate a sirene spiegate davanti al Comando generale dei carabinieri per solidarietà con l’Arma dopo l’uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. A diffondere il video, su Twitter, i carabinieri. Il comandante generale, Giovanni Nistri, ha salutato e ringraziato uno per uno i poliziotti arrivati alla sede dell’Arma. L'articolo Carabiniere ucciso a Roma, le volanti della polizia a ...

Riscatto della laurea : pensione più vicina grazie ai fondi di solidarietà : fondi di solidarietà in campo per avvicinare la pensione dei lavoratori. Si tratta di un bacino di circa 5,6 milioni di persone, di cui 1,1 milioni gravitano nel settore...

La solidarietà del Cdr a Salvo Palazzolo : "Il nostro collega fatto nuovamente oggetto di inaccettabili minacce mafiose per il suo scrupoloso, documentato e puntuale lavoro di cronisti"

Autonomia - i tecnici del Parlamento : rischi per conti e solidarietà tra Regioni. Di Maio : «Non spacco l'Italia» : La riforma sulle autonomie «si farà ma non spaccherà l'Italia», scrive Di Maio in un lungo post facebook pubblicato proprio nel giorno in cui arriva...

L’attacco di Salvini alle ong mette in pericolo tutto il mondo della solidarietà : La forza dell’Italia sta anche nel suo straordinario capitale sociale positivo, che ha garantito la tenuta del Paese come sistema pure nelle stagioni delle crisi più dure. Un capitale sociale fatto da comunità territoriali coese, imprese intraprendenti e inclusive, organizzazioni di volontariato e che oggi rivela preoccupanti segnali di erosione.L’allarme viene da uno dei più acuti e autorevoli osservatori ...

Bettlemat Ultra Trail - gare di corsa per solidarietà nella splendida natura della Val Formazza [FOTO] : Sabato 13 luglio torna una fra le più suggestive ed emozionanti gare di corsa in montagna, la BUT – Bettlemat Ultra Trail. La competizione, in scena nella splendida natura della Val Formazza nell’estremo Nord del Piemonte, prende il nome dall’eroico formaggio Bettelmatt, la cui produzione – in sette alpeggi a 2.500 metri – avviene alla stessa altitudine in cui i partecipanti si troveranno a correre. L’estrema ...

Seehofer a Salvini : 'Apri i porti - Italia ha beneficiato della solidarietà dell'Europa' : La scelta di tenere chiusi i porti alle organizzazioni non governative da parte dell'Italia fa discutere l'Europa. In particolare il caso Sea Watch ha sollevato un polverone che ha avuto modo di farsi notare anche in Germania, considerato che ad essere coinvolti nella vicenda c'era una Ong tedesca e una comandante di nazionalità teutonica. Secondo notizie emerse nelle ultime ore, a Matteo Salvini è stata recapitata una lettera scritta dal ...

Camera - M5s annulla l’audizione della Sea Watch su richiesta della Lega. Le altre ong disertano in solidarietà : La presidente M5s della commissione Giustizia alla Camera Francesca Businarolo ha deciso di annullare l’audizione della Sea Watch nell’ambito dell’esame del decreto Sicurezza bis. A mettere in discussione la presenza della ong era stato il Carroccio che, con una lettera indirizzata alla presidente, aveva chiesto fosse esclusa: la richiesta è stata accolta alla vigilia della convocazione, la sera di martedì 2 luglio. Oggi, in ...

Migranti : Carola Rackete - 'decisione gip grande vittoria della solidarietà' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone, dai rifugiati ai Migranti, ai richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiutanti in molti paesi in Europa". Con queste parole Carola Racke

Carola è libera : “Vittoria della solidarietà”. Gip : “Decisione conforme giurisprudenza” Salvini : “Sentenza politica” : Carola Rackete, la comandante della Sea-Watch 3 che aveva forzato il blocco dei porti italiani per far sbarcare a Lampedusa 40 migranti soccorsi in mare, torna libera dopo quattro giorni trascorsi agli arresti domiciliari. Il gip, oltre a non convalidare l'arresto, ha escluso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una "scriminante" legata all'avere ...

Gino Strada : “Sea Watch ha tutta la mia solidarietà. Si indaghi piuttosto sui soldi della Lega” : "Sea Watch ha tutta la mia solidarietà perché ha fatto ciò che è giusto. Sappiamo già che dall'indagine non uscirà niente: sarebbe meglio che indaghino sui soldi della Lega. I fascisti vorrebbero che le cose andassero diversamente, ma poi le accuse anche in tribunale si smontano", così Gino Strada commenta il caso Sea Watch e attacca Matteo Salvini.Continua a leggere

Formula 1 – Vettel uomo di squadra - Seb tra solidarietà e ottimismo : le parole del tedesco dopo il Gp d’Austria : Sebastian Vettel fiducioso e ottimista dopo la gara al Red Bull Ring: le parole del tedesco della Ferrari sui miglioramenti del team e la vittoria mancata di Leclerc Una gara ricca di emozioni oggi pomeriggio al Red Bull Ring: Max Verstappen è il vincitore del Gp d’Austria, ma attende la decisione dei commissari sul suo sorpasso su Leclerc, a due giri dal termine della gara, per poter dormire sonni tranquilli. photo4/Lapresse Un ...

Milano Pride - il corteo dei 300mila visto dall’alto. solidarietà ai migranti : “Mai visto un clima d’odio del genere” : Trecentomila persone hanno marciato per le vie di Milano nella giornata del Pride milanese. Un corteo colorato con oltre quaranta carri che è partito dalla Stazione Centrale per arrivare in piazza Oberdan. Tanti gli striscioni dedicati alla capitana della Sea Watch arrestata due giorni fa a Lampedusa: “Abbiamo aggiunto una striscia dorata alla bandiera Rainbow in Solidarietà ai migranti – raccontano gli attivisti – non ho mai visto ...

Sea Watch - il flop delle «relocation» e la finta solidarietà dell'Ue : C'è rabbia al Viminale per le accuse rivolte all'Italia sul caso Sea Watch. L'irrigidimento italiano sui flussi migratori secondo il ministro Salvini è diretta conseguenza...