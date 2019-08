La Libia dice che chiuderà tre grandi centri di detenzione per migranti

Migranti : Bartolo (Pd) - 'riportarli in Libia? Salvini non sa quel che dice' : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Lui, il signor ministro che non voglio neanche nominare, non ha idea di quel che dice quando invita la Alan Kurdi a dirigersi verso Tripoli. Però ascolti chi ha visto l’orrore: nessun essere umano deve essere riportato in Libia. Nessuno". Così l'europarlamentare del Pd

Migranti : Bartolo (Pd) - ‘riportarli in Libia? Salvini non sa quel che dice’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “Lui, il signor ministro che non voglio neanche nominare, non ha idea di quel che dice quando invita la Alan Kurdi a dirigersi verso Tripoli. Però ascolti chi ha visto l’orrore: nessun essere umano deve essere riportato in Libia. Nessuno”. Così l’europarlamentare del Pd e medico di Lampedusa Pietro Bartolo. “Li ho visti scuoiati vivi, le ho viste stuprate fino alla paralisi. ...