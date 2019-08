La FIFA potrebbe lasciare la propria sede di Zurigo

FIFA 20 : EA Sports potrebbe aver perso i diritti della Serie A : Nella giornata di oggi Konami ha divulgato la global cover di Pro Evolution Soccer 2020 sulla quale appaiono tutti gli ambassador. L’attenzione ricade immediatamente sulla manica del Kit della Juventus di Miralem Pjanic che presenta il logo ufficiale della Serie A. E’ anche vero che Konami ha acquisito i diritti in esclusiva della Juventus ma allo stesso tempo i badge della... Source

FIFA 20 : La Juventus potrebbe essere esclusa dal roster ufficiale : Da pochi istanti Konami ha annunciato una partnership esclusiva con il club italiano della Juventus. Nel comunicato ufficiale divulgato dalla società giapponese è presente una descrizione inequivocabile: ” La Juventus, la squadra più dominante in Italia nell’ultimo periodo, diventerà partner ufficiale di KONAMI. L’accordo permetterà di avere i campioni italiani in esclusiva in... Source

FIFA 20 : L’ Allianz Arena potrebbe essere escluso dal roster ufficiale : Stando alle dichiarazioni del Brand Director di Konami, Jonas Lygaard, la partnership siglata con la squadra tedesca del Bayern Monaco permetterà l’esclusiva riproduzione dello stadio Allianz Arena in Pro Evolution Soccer 2020. Il comunicato ufficiale rilasciato da Konami non parla di esclusiva ma stando alle dichiarazioni di Jonas Lygaard EA Sports non potrà inserire lo stadio in questione... Source

FIFA 19 : TOTW 40 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°40 che verrà annunciata mercoledì 19 giugno Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 40 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

FIFA 19 : TOTW 39 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°39 che verrà annunciata mercoledì 12 giugno Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 39 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...