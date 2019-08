Fonte : today

(Di venerdì 2 agosto 2019) Dopo l'ultima seduta di ieri a Montecitorio, la prossima riunione sarà il 9 settembre. Un po' più "sfortunati" i senatori...

novasocialnews : La Camera chiude, ferie (quasi) record per i deputati: la voglia di mare mette tutti d'accordo #novasocialnews… - Today_it : La Camera chiude, ferie (quasi) record per i deputati: 38 giorni - ritardoperenne : L'ennesimo evento a cui non potrò mai andare *si chiude in camera a piangere* -