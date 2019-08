La Calabria mette al bando i prodotti del Nord | Non siamo dei mantenuti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) “Questo è un bar devenetizzato”. Affissa in vetrina al Bar Panoramico di Cosenza, la locandina dell’iniziativa #mangiasud segnala ai clienti che nell’esercizio pubblico in questione vengono serviti solomade in Sud. Niente più prosecco, vini veneti e altridel. Se ilchiede l’autonomia, il Sud risponde rilanciandosi.All’Ansa, spiega Francesco Vivone, tra gli aderenti alla campagna, gestore di una storica macelleria e griglieria cosentina: “Noncontro nessuno, solo lavoriamo e paghiamo le tasse come tutti, dunque non ci stiamo ad essere tacciati comedai settentrionali”La campagna che in breve tempo è diventata virale tra gli esercenti commerciali della città e sui social - spiegano i suoi promotori - nasce dalla volontà di rispondere alla proposta di Luca Zaia, ...

