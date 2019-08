Kate Middleton versione sexy | il bikini è mozzafiato Così non si era mai vista

La migliore amica di Kate Middleton ha fatto un dolce tributo alla principessa Charlotte : Si chiama Sophie e sono BFF da anni The post La migliore amica di Kate Middleton ha fatto un dolce tributo alla principessa Charlotte appeared first on News Mtv Italia.

Il principe William e Kate Middleton al Google Camp di Selinunte : Si è aperto il Google Camp di Selinunte con la bellissima voce di Chris Martin, la voce dei Coldplay e della bellissima cantante spagnola Rosalia. Così per la quarta volta Selinunte torna a ospitare il Google Camp. Per la Sicilia è il sesto anno. L’isola si conferma la capitale del World Wide Web grazie a Big G che punta sulle bellezze siciliane per ospitare uno degli incontri più importanti del mondo. Ieri tra i maestosi Templi di ...

Kate Middleton è la preferita della regina? È stata la prima a infrangere il protocollo - : Marina Lanzone In passato la regina Elisabetta II ha dato il permesso alla duchessa di Cambridge di fotografare la residenza di Balmore. È stato il suo modo di accoglierla in famiglia. Avrà lo stesso comportamento con Meghan Markle? Meghan Markle sta sicuramente rivoluzionando la vita di corte: è americana, divorziata, ex attrice, ora direttrice per un giorno della rivista Vogue. Ma la strada è stata spianata in precedenza, da una ...

Quello che ancora non si sa di Kate Middleton - : Francesca Rossi Prima di diventare una moglie e madre perfetta anche Kate Middleton ha avuto un suo personale “periodo selvaggio” a cavallo l’adolescenza e l’età matura Kate Middleton non è sempre stata la perfetta, ineccepibile moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, colei che non sbaglia un colpo in fatto di look e comportamento. Prima di conoscere il principe William e accettare il peso dei doveri di corte, la duchessa di ...

Kate Middleton e i 'ritocchini' : 'Ama il baby botox' secondo il chirurgo plastico : Kate Middleton sarebbe ricorsa al baby botox per distendere la sua pelle. É quanto afferma un chirurgo plastico a proposito della duchessa di Cambridge, spesso presa di mira per le sue rughe anzitempo e l'aspetto lievemente invecchiato. Sospetto di baby botox per Kate Middleton In molti lo avevano notato, ma si erano limitati a ipotizzarlo sui vari forum e pagine Facebook o Instagram dedicate ai reali. Adesso, il dottor Munir Somji ha fatto una ...

Kate Middleton si è rifatta? Ecco cosa ne pensa Kensington Palace - : Erika Pomella Kate Middleton, accusata di aver fatto ricorso al Botox, viene difesa da una dichiarazione ufficiale da Kensington Palace Kate Middleton continua ad essere al centro del mirino. La Duchessa di Cambridge, infatti, è tornata a far parlare di sé nel momento in cui alcuni hanno cominciato a mettere in dubbio il fatto che la reale inglese abbia fatto ricorso ad un mini intervento di chirurgia plastica. Come riportato da Just ...

Kate Middleton - ritocchini con il baby botox? Interviene il Palazzo : Kate Middleton, 37 anni, si sarebbe sottoposta a ritocchini di baby botox. Questa l’ipotesi avanzata dal Dr Munir Somji della Dr Medi Spa Clinic, che su Instagram ha condiviso due foto della Duchessa di Cambridge, confrontandole tra loro, e a commento ha scritto: “La nostra Kate ama il baby botox”. Poi ne ha approfittato per promuovere il trattamento estetico proposto dalla sua clinica, dimostrando quanto è efficace nel ridurre ...

Letizia di Spagna sorprende in pizzo rosso. E lavora più di Kate Middleton : Letizia di Spagna si è recata a Valencia per partecipare alla presentazione del Centro internazionale sull’alimentazione sostenibile. E ha incantato tutti. Dopo l’abito fucsia firmato Carolina Herrera, la Regina ha osato ancora una volta col colore. Ha sfoggiato infatti un vestito rosso di pizzo della stessa stilista che ultimamente pare sia entrata nelle grazie della Sovrana, scavalcando Hugo Boss. Letizia mostra di nuovo le spalle, ...