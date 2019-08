Johnny Depp spuntano le foto choc in ospedale dopo una lite con Amber Heard : Johnny Depp su un lettino all’interno di un ospedale australiano, lo scatto choc inedito, ma in realtà abbastanza datato. Si tratta di una foto scattata nel 2015 e che sarà utilizzata dai legali dell’attore statunitense in una causa contro l’ex moglie, e collega, Amber Heard. La storia d’amore tra i due attori è stata travolgente ed intensa, ma anche relativamente breve e piena di veri e propri scontri fisici. Johnny Depp e Amber Heard si sono ...

Johnny Depp mandato all’ospedale da Amber Heard : le foto choc utilizzate dai legali dell’attore : Johnny Depp ferito, su un lettino all’interno di un ospedale australiano: uno scatto choc inedito, ma in realtà abbastanza datato. Si tratta di una foto scattata nel 2015 e che sarà utilizzata dai legali dell’attore statunitense in una causa contro l’ex moglie, e collega, Amber Heard. La storia d’amore tra i due attori è stata travolgente ed intensa, ma anche relativamente breve e piena di veri e propri scontri fisici. ...

Johnny Depp mandato all’ospedale da Amber Heard : le foto choc utilizzate dai legali dell’attore : Johnny Depp ferito, su un lettino all’interno di un ospedale australiano: uno scatto choc inedito, ma in realtà abbastanza datato. Si tratta di una foto scattata nel 2015 e che sarà utilizzata dai legali dell’attore statunitense in una causa contro l’ex moglie, e collega, Amber Heard. La storia d’amore tra i due attori è stata travolgente ed intensa, ma anche relativamente breve e piena di veri e propri scontri fisici. Johnny Depp e Amber Heard ...

Johnny Depp - nuove accuse contro l'ex Amber Heard : lo avrebbe bruciato con una sigaretta : Sebbene siano passati un po' di anni dalla tanto discussa separazione tra Johnny Deep e Amber Heard, emergono nuovi dettagli sul loro addio e in particolar modo delle nuove scottanti accuse da parte dell'attore nei confronti della sua ex. La coppia, da quando ha firmato le carte per dirsi addio definitivamente, non ha fatto altro che gettarsi fango addosso per svariati mesi; l'attore ha addirittura intrapreso una causa per diffamazione nei ...

Johnny Depp e Amber Heard : la guerra continua! Nuova accusa Shock dell’attore : Johnny Depp lancia una Nuova sconvolgente accusa contro l’ex moglie Amber Heard. Ecco le sconcertanti dichiarazioni dell’attore! Johnny Depp: NuovaL'articolo Johnny Depp e Amber Heard: la guerra continua! Nuova accusa Shock dell’attore proviene da TenaceMente.com.

Johnny Depp accusa : “Amber Heard mi ha spento una sigaretta in faccia - ecco la prova” : “Ms. Amber Heard ha spento una sigaretta sulla mia guancia destra“. È questa l’ultima accusa lanciata da Johnny Depp nei confronti dell’ex moglie, l’attrice Amber Heard, in un’intervista al sito “The Blast“. L’attore, che quest’anno sarà al Festival di Venezia con Waiting for the Barbarians, ha infatti raccontato di esser stato aggredito da lei nel 2015, quando in preda ad un attacco ...

Johnny Depp : "Amber Heard mi ha bruciato in volto con una sigaretta" - : Erika Pomella Johnny Depp ha accusato Amber Heard dell'ennesima violenza: l'attrice è infatti stata additata di averlo bruciato in volto con una sigaretta Amber Heard continua ad essere al centro del fuoco incrociato nella causa per diffamazione intentata dall'ex marito Johnny Depp. Mentre l'attrice di Aquaman era al Festival di Giffoni a parlare anche della sua esperienza come vittima di abusi domestici, la testata The Hollywood ...

Nuove accuse di Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard : “Mi spense una sigaretta sul volto” : L'attore ha denunciato l'ex moglie raccontando un fatto che sarebbe avvenuto nel 2015, in seguito a una lite tra loro. A testimonianza del gesto violento della donna, che avrebbe spento sul volto di Depp una sigaretta, la foto pubblicata dal sito The Blast, in cui si vede Depp steso su un lettino di ospedale con un evidente segno sul volto.

Johnny Depp : "Amber Heard mi spense una sigaretta sul volto" : Si arricchisce di un nuovo capitolo l'infinita battaglia legale tra l'attore Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard: il sito The Blast ha pubblicato una foto che ritrae l'interprete di Pirati dei Caraibi in un ospedale australiano su una barella con gli occhiali da sole, un dito fasciato e alcune macchie di sangue.Pare che Depp abbia denunciato la donna riferendo che nel 2016 gli abbia lanciato dietro due bottiglie di vetro e rotto un dito, ...

Johnny Depp 'Amber Heard mi ha spento una sigaretta in faccia'/ Spunta una foto : Johnny Depp accusa la sua ex moglie Amber Heard di avergli spento una sigaretta sul viso. L'aggressione sarebbe avvenuta nel 2015, quando l'attore...

La nona porta - 20/ Streaming video del film con Johnny Depp - 22 luglio 2019 - : Questa sera sul 20 andrà in onda il film La nona porta, diretto da Roman Polanski e con protagonista Johnny Depp, oltre che Emmanuelle Seigner

La nona porta - 20/ Streaming video del film con Johnny Depp - 22 luglio 2019 - : Questa sera sul 20 andrà in onda il film La nona porta, diretto da Roman Polanski e con protagonista Johnny Depp, oltre che Emmanuelle Seigner

Johnny Depp sotto accusa... ma un'amica di Amber Heard lo difende : un'amica di Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione che supporta l'azione legale che Johnny Depp ha intrapreso nei confronti dell'ex moglie. L'attore ha deciso di denunciare l'ex compagna per diffamazione dopo che lei lo ha accusato di violenza domestica, e ora l'interior designer Laura Divenere, che ha lavorato per la coppia e che si considera ancora un'amica di Amber, ha dichiarato di non aver mai visto alcuna ferita o segno di ...

Johnny Depp contro Amber Heard - entra in scena James Franco : Johnny Depp si raccontaJohnny Depp si raccontaJohnny Depp si raccontaJohnny Depp si raccontaJohnny Depp si racconta«Lui chi è?», cantava Renato Zero, «come mai lo hai portato con te». No, qui il triangolo non c’entra, ma c’è comunque un terzo «incomodo». Suo malgrado, infatti, James Franco si ritrova coinvolto nella battaglia legale in corso tra Johnny Depp e Amber Heard. Da mesi, infatti, gli ex coniugi si accusano a vicenda di violenza ...