Inter | infortunio per Diego Godin | si teme un lungo stop Ironia dei tifosi

Infortunio Godin/ Tegola per l'Inter - distrazione muscolare : Lecce a rischio? : Infortunio Godin, brutte notizie per l'Inter: il centrale difensivo ha accusato un problema muscolare in allenamento, le ultime notizie sulle sue condizioni

Infortunio Godin - l’ironia degli Interisti su Twitter : preso di mira D’Ambrosio : Infortunio Godin, il neo difensore dell’Inter si è fermato per un problema muscolare. I tifosi nerazzurri si sono scatenati su Twitter dicendo la loro in merito allo stop del calciatore. “Infortunio a Godin. Pareva brutto avere la rosa sana e completa al 2 di agosto” scrive un tifoso amareggiato. Ancora: “Nello staff tecnico dell’Inter dovrebbero chiamare anche un esorcista. Lo scorso anno era toccato a ...

Inter - infortunio muscolare per Diego Godin : la nota ufficiale del club nerazzurro : Il difensore uruguaiano ha riportato un problema muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno Brutte notizie dall’infermeria per l‘Inter, costretta a perdere per infortunio Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha riportato infatti un problema muscolare in allenamento, evidenziato oggi dagli esami svolti presso la clinica Humanitas di Rozzano. Questa la nota ufficiale della società: “esami clinici e strumentali per ...

Infortunio Godin - stop per il difensore : l’annuncio dell’Inter [FOTO] : “Esami clinici e strumentali per Diego Godin all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana“. Con questa brevissima nota sui propri canali social, l’Inter annuncia lo stop del neo calciatore nerazzurro, il difensore uruguaiano arrivato quest’estate dall’Atletico Madrid. | ...

Inter - infortunio per il nuovo acquisto Valentino Lazaro : ecco le sue condizioni : infortunio in allenamento per Valentino Lazaro: il nuovo acquisto dell’Inter ‘vittima’ degli alti carichi di lavoro della preparazione estiva nerazzurra Dopo lo stop di Politano, fermatosi a Lugano per un problema muscolare, in quel di Singapore arriva la seconda ‘vittima’ degli alti carichi di lavoro della preparazione dell’Inter. Valentino Lazaro ha accusato un risentimento muscolare alla coscia ...

Infortunio Politano - risentimento muscolare per il calciatore dell’Inter : Infortunio Politano – L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra nerazzurra è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione, la scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte è stata azzeccatissima, l’ex Ct della Nazionale non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo Infortunio per l’attaccante Matteo Politano, il calciatore si è fermato durante ...

Inter - infortunio per Matias Vecino in Coppa America : diagnosi e tempi di recupero : infortunio al bicipite femorale per Matias Vecino: il centrocampista dell’Inter costretto ad abbandonare la Coppa America Si conclude con largo anticipo la Coppa America di Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter, impegnato in questi giorni con l’Uruguay, ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra, che lo constringerà ad abbandonare il torneo. L’esito degli esami strumentali è ...