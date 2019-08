Intel annuncia i nuovi processori Core di decima generazione | i notebook hanno una marcia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019)hato ufficialmente 11diprogettati per dispositivi 2 in 1 e. Saranno installati sui prodotti in commercio a partire dal mese di ottobre. Fra le innovazioni più promettenti c’è la parte grafica completamente rinnovata, chiamata Gen11. Pur trattandosi di una soluzione integrata, quindi sulla carta meno potente dei chip grafici dedicati, dovrebbe permettere di giocare con videogame come Fortnite e Dirt Rally 2.0 a risoluzione Full HD con prestazioni due volte migliori rispetto a quelle che si ottengono con le soluzioni integrate attuali. Sarà inoltre possibile guardare video HDR 4K con un miliardo di colori. Spiccano poi il supporto per la connettività senza fili Wi-Fi 6 e quella cablata fino a quattro porte Thunderbolt 3, e l’integrazione dell’Neural Network Accelerator (acceleratore di reti neurali) per ...

