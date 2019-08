Incendi in Sicilia | rogo nel Palermitano | interviene il Canadair

Incendi Sicilia : numerosi roghi nel Palermitano : numerosi Incendi in Sicilia, in particolare diversi roghi sono divampati oggi in provincia di Palermo. Quello maggiormente esteso tra Altofonte, Aquino e Monreale. I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare che le fiamme minacciassero le villette della zona. Altri Incendi stanno impegnando i pompieri a Partinico, Balestrate, Termini Imerese, Santa Cristina Gela, Palazzo Adriano e Bompietro. L'articolo Incendi Sicilia: numerosi roghi nel ...

Incendi in Siberia : bruciati 3 milioni di ettari. A fuoco un'area piu' grande della Sicilia : La situazione in Siberia sta assumendo contorni apocalittici, mai visti negli ultimi diecimila anni. Gli Incendi stanno continuando a devastare centinaia di migliaia di ettari di boschi tipici...

Un Incendio è divampato in provincia di Catania: i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere, con l'ausilio di due elicotteri, le fiamme che minacciano alcune abitazioni ad Aci Castello, sulla collina che sovrasta la frazione di Acitrezza.

Incendio nel quartiere periferico di Librino a Catania: il rogo sta minacciando alcune abitazioni tra viale Moncada e lo stradale Giulio. In fiamme vegetazione e sterpaglie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti. La situazione è costantemente monitorata.

E' stato domato l'Incendio, divampato nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di via Xiboli a Caltanissetta: è stata distrutta una vasta area di macchia mediterranea. Per spegnere le fiamme, che hanno minacciato le case, sono state impiegate 2 squadre dei vigili del fuoco, 4 della Forestale, 2 canadair e un elicottero. Ieri sera il sindaco Roberto Gambino ha disposto l'evacuazione di circa 22 famiglie.

notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando l'autostrada A18 Messina-Catania, a Taormina, dove un'auto ha preso fuoco e il traffico è completamente bloccato. Diverse centinaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi.

Paura nella notte a Lipari: oltre 25 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti da un Incendio divampato nella notte nel rione San Calogero. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno minacciato diverse case e una fattoria. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e volontari. Si registrano ancora focolai in località Palmeto, San Calogero e Quattropani.

Nella giornata odierna gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Al momento, sono 20 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo

Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l'isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell'isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad

Un vasto incendio sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a "rimanere sulla battigia". Vigili del fuoco al lavoro a Catania e provincia per incendi di sterpaglie alimentati dal forte caldo e dal vento di scirocco. paura anche sul lungomare della Plaia dove i

Diversi incendi sono stati appiccati tra le province Siciliane di Trapani e Palermo la scorsa notte. Tra questi il più grave è quello che ha colpito il villaggio Calampiso a San Vito Lo Capo. Per spegnere il rogo alimentato dal vento di scirocco sono stati necessari anche due canadair. Dalla struttura sono state evacuate a bordo di barche e gommoni 750 persone, che sono potute rientrare solo questa mattina nella struttura. Dall'alba di

Dall'inizio del 2019 sono stati 103 gli Incendi di grandi dimensioni (oltre i 25 ettari) che hanno colpito l'Italia, il 52% in Sicilia (54): il dato quanto emerge dall'analisi di Unaprol – Consorzio olivicolo italiano, sulla base dei dati Effis (European Forest Fire Information System), aggiornati al 9 luglio. Diversi roghi sono divampati nella notte tra le province di Trapani e Palermo, con l'evacuazione a San Vito

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Sono 23 gli Incendi divampati in Sicilia dall'alba di oggi. Cinque nella provincia di Catania, quattro nella provincia di Palermo e altri 4 nel messinese, tre ad Agrigento, due a Caltanissetta e ancora tra Siracusa e Ragusa. In azione anche Canadair ed elicotteri.