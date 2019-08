In Tim 600 assunzioni con il contratto di espansione al debutto

Fra Tim e Infratel accordo per la fibra in 600 comuni : accordo fra Tim e Infratel sulla fibra. La compagnia telefonica guidata da Luigi Gubitosi e la società in house del Ministero dello Sviluppo economico hanno siglato un accordo che consentirà di “accendere” tutte le infrastrutture di accesso della rete pubblica in fibra ottica realizzata da Infratel in 8 Regioni (Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche) in circa 600 comuni