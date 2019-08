Il turismo come arma politica di boicottaggio di massa Il metodo cinese

Cicloturismo e bikepacking - come prepararsi al meglio per la vostra vacanza in bicicletta : L’estate è alle porte e con essa la voglia di evadere, cercare mete lontane dallo stress quotidiano per ritrovarci finalmente non più come impiegati, ma come persone. Abituati all’era digitale, dove tutto è immediatamente (o quasi) alla portata di tutti, utilizziamo il periodo delle ferie estive per allentare i ritmi ed esplorare con lentezza il mondo intorno a noi, che spesso guardiamo, ma raramente osserviamo. La vostra bicicletta è chiusa da ...