Il tornado di Fiumicino | un fenomeno estremo figlio dei cambiamenti climatici | Roma è

Report del tornado di Fiumicino 28 Luglio 2019 : Il Weekend del 27 / 28 Luglio 2019, ha visto lo sviluppo di intensi sistemi temporaleschi a seguito dell’arrivo in sede mediterranea di una massa d’aria più fresca che è scorsa su una già presente massa d’aria più calda che ha prodotto in precedenza una forte ondata di calore. L’atmosfera con questo transito, si è resa fortemente instabile permettendo così lo sviluppo di temporali intensi che hanno prodotto grandine, ...

Maltempo - tornado a Fiumicino : silenzio e commozione alla fiaccolata per Noemi Magni : Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Focene alla fiaccolata in ricordo di Noemi Magni, la giovane vittima della tromba d’aria: istituzioni e tanti cittadini, non solo di Focene, con striscioni, magliette con il nome della ragazza e candele hanno camminato per le vie della cittadina, fino ad arrivare sul luogo dell’incidente, dove l’auto della giovane è stata sbalzata per decine di metri dalla furia del vento. ...

Maltempo e tornado a Fiumicino : colpite una ventina di case - “chiederemo lo stato di calamità” : Sono una ventina le case colpite dalla tromba d’aria che nella notte tra sabato e domenica si è abbattuta su Focene (Fiumicino). Per gli abitanti di una di questa è stato necessario ricorrere ad un ricovero di emergenza. La coda della tromba d’aria ha colpito, distruggendole, 25 mila metri quadri di serre dell’azienda Tiozzo in località Santa Ninfa. Sempre per effetto dello stesso fenomeno, sono almeno una decina le macchine danneggiate, a vario ...

Maltempo - tornado a Fiumicino : la vittima è Noemi Magni - era uscita per comprare le sigarette : La giovane morta a causa del tornado che ha investito la notte scorsa la zona di via Coccia di Morto, a due passi dalla pista dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, è Noemi Magni, 27enne, figlia di Franco Magni, il proprietario del CoCo Bongo Beach, a Focene. La ragazza era uscita per comprare le sigarette. “La violenza della tromba d’aria ha sollevato la sua auto, sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale ...

Maltempo - le drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal tornado della notte : “neanche un terremoto avrebbe fatto questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...