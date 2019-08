Il tamagotchi che si ubriaca con te

Fonte : wired

(Di venerdì 2 agosto 2019) Nonostante siano meno diffusi rispetto agli anni ’90, gli inseparabili virtual pet non sono del tutto passati di moda. A confermarcelo è la decisione di Bandai Namco – società giapponese produttrice di videogiochi – che, a distanza di 20 anni, rilascerà ilOn, introducendo alcune novità interessanti che non passeranno inosservate ai fan nostalgici di questo videogioco tascabile. Ma nel frattempo c’è chi ha ideato un’alternativa originale e insolita, nonché poco indicata ai più piccoli. Infatti, cogliendo l’ispirazione dal nome e dal design progettato dal marchio nipponico, Mtn Gods – studio di arte, design e tecnologia di Brooklyn – ha ideato Yopparatchi: il virtual pet programmato in Arduino, che adora i drink alcolici. Fonte: mtngods.com Per il momento si tratta solo di un prototipo, ma il suo funzionamento incuriosisce, e ...

