Il sudoku della nuova Commissione Ue Già 19 nomi per Von der Leyen

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Con 19ufficiali, comincia a prendere forma laeuropea. La presidente eletta, la tedesca Ursula von der, dopo un tour nelle principali capitali, dalla prossima settimana sarà al lavoro a Bruxelles, per affrontare ildel nuovo Esecutivo, con molti Paesi in pressing per ottenere portafogli ecoci di peso. Una corsia preferenziale sarà riservata a chi propone donne di spessore e competenza - per il momento sono sette quelle indicate - e anche l’equilibrio geografico sarà un criterio decisivo.In tutto sono sette i Paesi che hanno confermato i commissari uscenti, mentre anche la Francia è tra quelli che ancora non hanno risposto all’appello, che scadrà il 31 agosto.“Noi rivendichiamo un portafoglio ecoco di primo piano” ha ribadito ancora oggi il premier Giuseppe Conte, “riteniamo che ...

