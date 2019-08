Il Segreto | trame spagnole | Don Berengario truffato dalla figlia | Prudencio in pericolo

Il Segreto - trame Spagna : Alfonso ed Emilia tornano nuovamente a Puente Viejo : Bellissima notizia arriva per i seguaci de Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle puntate che saranno trasmesse in Spagna nel mese di settembre, i telespettatori assisteranno al ritorno in grande stile di Alfonso e Emilia Castaneda dopo un salto temporale di ben 5 anni. Un ingresso che avverrà in concomitanza all'approdo di nuovi volti che prenderanno parte alla nuova stagione. Il ...

Il Segreto - trame al 2 agosto : Julieta in crisi dopo l'abuso dei Molero : La soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come di consueto, regala interessanti novità e importanti colpi di scena per tutti gli appassionati. Le trame fino al 2 agosto non sfuggono a questa regola: uno spazio importante nel corso delle prossime puntate sarà dedicato a Maria e al corteggiamento del misterioso Roberto, inoltre Elsa dovrà fare i conti con l'atteggiamento subdolo della ''rivale'' Antolina, la quale troverà il modo per far ...

Il Segreto - trame : Julieta dice a Saul di aver reagito agli abusi subiti : Le conseguenze dell'abuso ai danni di Julieta Uriarte saranno protagoniste delle nuove puntate de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. La donna dimostrerà di essere tornata quella di tempo dinnanzi a Saul Ortega, dopo essere riuscita a sconfiggere la malinconia grazie a Donna Francisca. Il Segreto: Julieta in profonda crisi Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle nuove puntate italiane si soffermano sulla grave ...

Il Segreto - trame : Don Anselmo affida la parrocchia a Berengario e lascia Puente Viejo : La partenza di Don Anselmo sarà al centro delle nuove puntate de Il Segreto in onda tra qualche settimana su Canale 5. Il simpatico prelato, infatti, deciderà di lasciare Puente Viejo e la sua parrocchia per ritrovare la fede persa dopo aver tradito Berengario e Carmelo. Il Segreto: Don Anselmo tradisce il suo collega e Carmelo Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano una nuova ...

Il Segreto trame Spagna : Isaac ed Elsa partono - Vilches non vuole allontanarsi da Fernando : Lo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” non smette di appassionare il pubblico con misteri e colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su “Antena 3” da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019, dicono che ci sarà la partenza definitiva di Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. I novelli sposi di ritorno dalla loro luna di miele, se ne andranno via da Puente Viejo, dando l’ultimo saluto a Consuelo, Matias e Marcela. Prima di ...

Il Segreto trame spagnole : Prudencio chiede in sposa Lola - il ritorno di Don Anselmo : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla famosa soap opera iberica “Il Segreto”. Nelle puntate che i telespettatori vedranno sull'emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, Prudencio Ortega dopo aver ricattato Francisca Montenegro, proporrà a Lola di diventare sua moglie. Inoltre dagli spoiler si evince che ci sarà il ritorno di uno storico personaggio. Si tratta del sacerdote Don Anselmo, che dopo aver ricevuto notizie da Don ...

Don Berengario travolto dai sensi di colpa: Julieta viene violentata

Il Segreto - trame : Julieta supera la depressione per l’abuso subito grazie a Francisca : Due acerrime nemiche dello sceneggiato spagnolo Il Segreto nei prossimi episodi italiani seppelliranno l’ascia da guerra. Si tratta di Francisca Montenegro e Julieta Uriarte che si sono scontrate fin dalla prima volta in cui si sono incrociate. Quando verrà a conoscenza che la sua rivale è caduta nel vortice della depressione dopo essere stata rapita dai Molero, la moglie di Raimundo Ulloa le farà visita e cercherà di convincerla a reagire. ...

Il Segreto - trame spagnole di settembre : ci sarà un salto temporale di 5 anni : La popolare soap opera di origini spagnole “Il Segreto” scritta dall’autrice Aurora Guerra che continua ad appassionare i telespettatori nonostante sia arrivata a 2.200 capitoli di messa in onda, sorprenderà i fan con un grande rinnovamento. Le anticipazioni riguardanti la dodicesima stagione che sarà caratterizzata da un salto temporale di cinque anni, ed in programmazione sull’emittente televisiva le prossime settimane, rivelano che il ...

Il Segreto - trame al 2 agosto : Maria rifiuta l'amore di Roberto - Julieta entra in crisi : Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Julieta Uriarte si trincerà dietro un muro di silenzio dopo l'abuso dei Molero, mentre Isaac sarà assunto da Alvaro. Infine Roberto Sanchez farà una dichiarazione d'amore a Maria Castaneda che non avrà il risultato sperato. Il Segreto: Julieta soffre dopo l'abuso Le anticipazioni de Il Segreto, relative ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Alvaro accetta la proposta di Carmelo: sarà il nuovo medico di Puente Viejo. Antolina, scoperto quanto accaduto da Dolores, cerca di convincere Isaac del fatto che Alvaro ed Elsa abbiano una relazione. Julieta non riesce ad accettare la violenza che ha subito da Eustaquio e Lamberto Molero e si chiude in un silenzio profondo. Meliton, ignaro che ...

Il Segreto - trame : Don Anselmo va in crisi spirituale e minaccia di togliersi la vita : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera che continua a catturare l'attenzione dei telespettatori italiani. Nelle puntate in onda tra qualche settimana Don Anselmo deciderà di togliersi la vita quando capirà di aver messo nei guai Carmelo Leal e Don Berengario con la giustizia. Il Segreto: il sergente Cifuentes trova i corpi dei Molero Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate in onda a breve su Canale 5 si soffermano ...

Il Segreto - trame : Alvaro disposto a svelare che Antolina ha mentito sulla sua gravidanza : La diabolica Antolina, protagonista della soap opera spagnola “Il Segreto”, nei prossimi episodi italiani avrà un nuovo nemico. La moglie di Isaac Guerrero proprio quando crederà di essere ad un passo dal riuscire a sbarazzarsi di Elsa Laguna tramite Alvaro Fernandez, correrà un grosso pericolo. L’ex ancella rischierà di essere smascherata dal marito a causa del sostituto di Zabaleta, che risponderà all’ennesima minaccia della perfida donna. Il ...

Il Segreto - trame Spagna : Alvaro restituisce il denaro avuto in prestito dalla Laguna : Torna lo spazio dedicato a 'Il Segreto', lo sceneggiato spagnolo, che ogni giorno colleziona ascolti record su Canale 5. Negli episodi in onda a luglio in Spagna, Alvaro Fernandez si ritroverà faccia a faccia con Elsa Laguna per consegnarle il denaro che gli era servito per pagare gli strozzini. Il Segreto: Isaac chiede la mano di Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmessi nel mese di luglio in Spagna, svelano che ...