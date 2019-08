Il Segreto | anticipazioni spagnole | Maria apprende che Dori è un' assassina

Il Segreto anticipazioni : ALVARO abbandona ELSA a poche ore dalle nozze! : Se c’è una cosa in cui ELSA Laguna (Alejandra Meco) non è fortunata sono i matrimoni. Nelle puntate italiane de Il Segreto (che, ve lo ricordiamo, riprenderanno con tutta probabilità lunedì 26 agosto), la ragazza verrà infatti lasciata dal dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) a poche ore dalle loro nozze. Tutto ciò darà inevitabilmente uno scossone alla storyline della telenovela iberica… Il Segreto, trame: il sodalizio tra Antolina ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo : anticipazioni spagnole Il Segreto: tornano Emilia e Alfonso dopo il salto temporale Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo. I due coniugi Castaneda torneranno finalmente nel piccolo paese spagnolo e, questa volta, restano in modo definitivo. Il loro ritorno avverrà nel prossimo mese di settembre, nel […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso tornano a Puente ...

Anticipazioni Il Segreto - puntata 2 agosto : nuova scenata di gelosia di Antolina ad Isaac : Canale 5 trasmetterà oggi 2 agosto l'ultima puntata de Il Segreto prima della pausa estiva. A partire da lunedì 5 agosto, infatti, la telenovela spagnola andrà ufficialmente in vacanza, proprio come accadrà per la soap americana Beautiful. Al posto delle vicende di Puente Viejo troverà spazio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che così raddoppierà lo spazio a lei dedicato. Per ritrovare Il Segreto nel palinsesto ammiraglio Mediaset, i ...

Il Segreto anticipazioni - episodi spagnoli : Fernando vuole distruggere Puente Viejo : Fernando Mesia non è mai cambiato, donna Francisca è stata la prima a non credere alla redenzione del figlio di Olmo. Egli innamorato da sempre di Maria, al punto di esserne ossessionato, mentirà alla Castaneda. A quest'ultima dirà che potrà usare ancora le gambe, dopo che il tragico incidente che l'aveva ridotta a invalida. Fernando sarà talmente senza cuore e colmo di rabbia che obbligherà l'ex moglie di Gonzalo a sottostare agli ordini che ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Ecco svelato il piano di Fernando per distruggere Puente Viejo... : Abbiamo visto Fernando scrivere una misteriosa missiva in cui comandava la distruzione di Puente Viejo, scopriamo in cosa consiste il suo piano!

Anticipazioni Il Segreto : Saul vuole assumersi la responsabilità del delitto dei Molero : Mancano solo pochi giorni all'inizio della pausa estiva de Il Segreto. A partire da lunedì 5 agosto, infatti, le vicende di Puente Viejo andranno in vacanza e torneranno su Canale 5 solo il giorno 26, dopo tre settimane di interruzione. Ma cosa accadrà al ritorno della telenovela nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset? Insieme alle novità relative al triangolo formato da Isaac, Antolina ed Elsa, le trame si concentreranno sulla ...

IL Segreto - anticipazioni ULTIMA PUNTATA di venerdì 2 agosto 2019 : anticipazioni PUNTATA 2010 de Il SEGRETO di venerdì 2 agosto 2019: Faustino vuole che sia Fe in persona a consegnargli i soldi. Roberto corteggia ancora Maria e la cosa fa arrabbiare Donna Francisca. In seguito, sempre Roberto si offre per sostituire Mauricio in una battuta di caccia. Mauricio ottiene da Raimundo il pomeriggio libero per poter accompagnare Fe all’incontro con il losco Faustino. Al dispensario, Antolina fa una scenata di ...

Il Segreto anticipazioni 2 agosto 2019 : Fe faccia a faccia con il suo aguzzino : Fe ha accettato di consegnare di persona il denaro a Faustino e Mauricio l'accompagnerà. Antolina invece fa una scenata di gelosia a Isaac ed Elsa, davanti ad Alvaro.

Il Segreto anticipazioni : SAUL ha una questione da sistemare - ecco quale : Di recente, i telespettatori italiani de Il Segreto hanno assistito alle morti di Lamberto (Alvar Gordejuela) ed Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz), che – dopo aver violentato Julieta Uriarte (Claudia Galan) – sono stati uccisi da Carmelo (Raul Pena) e don Berengario (Miguel Uribe). La storyline, come facilmente prevedibile, si arricchirà di ulteriori colpi di scena quando la guardia civile, tramite il sergente Cifuentes (Josè ...

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole : Francisca avvelena Roberto : Le Anticipazioni de Il Segreto parlano soprattutto dello strano rapporto tra Maria e Roberto. Quest'ultima sembra essere innamorata del cubano, ma qualcosa sta per cambiare. Infatti Fernando e Donna Francisca non sono assolutamente contenti per quello che sta succedendo e faranno il possibile per risolvere, a modo loro, il problema. La matrona della Villa darà vita a diversi piani contro Roberto, ed uno riuscirà. Spoiler Il Segreto: Roberto ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa consegna ad Alvaro tutto il suo patrimonio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che da oltre 7 anni è in onda sui teleschermi italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimana su Canale 5, Alvaro Fernandez raggiungerà il suo scopo. Infatti riuscirà ad ottenere il patrimonio di Elsa Laguna dopo averla sedotta grazie all'aiuto di Antolina. Il Segreto: Antolina ricatta il dottore Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate che i ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 1° agosto 2019 : anticipazioni puntata 2009 de Il SEGRETO di giovedì 1° agosto 2019: I sensi di colpa di Don Berengario mettono in ansia Carmelo. Quest’ultimo, infatti, teme che il sacerdote possa svelare alla Guardia Civile quanto è successo nel corso della liberazione di Julieta… Antolina, infuriata, non fa che diffamare Alvaro, che però ormai ha conquistato tutti gli abitanti di Puente Viejo… Mauricio offre soldi a Faustino affinché chiuda ...

Il Segreto anticipazioni 1 agosto 2019 : Fernando mette in difficoltà Roberto : Fernando non sopporta la presenza di Roberto e ha un piano per metterlo in difficoltà. Purtroppo per il Mesia, il Sanchez ha un asso nella manica.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : probabile l'addio di alcuni personaggi tra cui Maria : Le trame spagnole de Il Segreto sono attese da una fase a dir poco rivoluzionaria, in quanto contrassegnata da una lunga serie di novità all'interno del cast. A partire dal mese di settembre, infatti, avrà luogo un salto temporale che garantirà uno spostamento di circa cinque anni delle vicende dei vari protagonisti. Ciò, da un lato, garantirà la permanenza di alcuni volti amati tra i quali l'insostituibile Donna Francisca, dall'altro renderà ...