“Il santuario” | un viaggio all’interno del santuario marino Pelagos per capire l’impatto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ogni anno nel mondo produciamo 240 milioni di tonnellate di plastica, di questi 8 milioni finiscono in mare. Un problema globale da cui non è immune anche il mare Mediterraneo, comprese le sue aree più delicate, come ildi. “Il, documentario prodotto da Sky TG24 e realizzato da Nicola Veschi in onda sabato 3 agosto alle 21.30 su Sky TG24 (e in replica domenica 4 agosto alle 15), racconta gli effetti della presenza di plastica e microplastica in questa area importantissima, caratterizzata da una grande biodiversità, attraverso un lungoal seguito di Greenpeace, assieme al CNR-IAS di Genova e all’Università Politecnica delle Marche. Per tre settimane, a cavallo tra maggio e giugno di quest’anno questi enti hanno fatto una lunga perlustrazione del mar Tirreno centrale, nel cuore del, raccogliendo campioni di acqua e analizzando i pesci ...

