Il ritorno a casa degli Yazidi dopo il massacro dell' Isis nel reportage di Arte in

Formigoni - ritorno a casa : "In carcere mi ha aiutato la fede" : "Rispetto la sentenza per formazione e senso delle istituzioni e oggi credo che sarebbe stato meglio rispondere alle domande"

Temptation Island - Cristina avrebbe lasciato Scarantino dopo il ritorno a casa : dopo la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island 2019, in cui David Scarantino e Cristina Incorvaia avevano deciso a sorpresa di uscire insieme anticipatamente dal reality, ora si cerca di capire cosa sia realmente successo tra loro al termine delle registrazioni. Stando a quanto riferito da un utente su Twitter, che dice di conoscere molto bene l'ex cavaliere di Uomini e donne, i due si sarebbero detti addio una volta tornati a ...

Un posto al sole - spoiler al 19 luglio : l'atteso ritorno a casa di Patrizio : Grande attesa per le nuove puntate della soap opera Un posto al sole che vedremo in onda la prossima settimana in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni ufficiali rivelano che assisteremo ad un graditissimo ritorno in scena: parliamo del giovane Patrizio, il quale aveva abbandonato Napoli per effettuare uno stage in un ristorante stellato di Alba. spoiler Un posto al sole, puntate 15-19 luglio: il ritorno di Patrizio a Napoli Il ...