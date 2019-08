Il rapporto Svimez e l' urgenza di ri-fare comunità

rapporto Svimez - Sud in recessione. Zingaretti : "Salvini e Di Maio hanno tradito l’Italia" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti commenta i dati Svimez sul Sud che andrà in recessione senza investimenti immediati e sull’emigrazione meridionale vero problema dell’Italia, ben più dell’immigrazione: "I dati Svimez sono drammatici. Salvini e Di Maio hanno tradito l’Italia e stanno uccidendo il Sud. Stanno resuscitando tutti i peggiori spettri del passato. Ora anche quello della recessione. È la fotografia di un paese più povero nel ...

rapporto SVIMEZ/ L'allarme sul sud che deve preoccupare anche il nord : Le anticipazioni del RAPPORTO annuale della SVIMEZ descrivono una situazione drammatica per il sud, un'area di cui ha bisogno anche il nord

rapporto Svimez - “2 milioni di emigrati dal Sud in 15 anni. Addio a giovani e lavoratori qualificati” : Un paese spaccato, un Sud svuotato dall’emigrazione di migliaia di giovani e laureati. Fenomeno assai più problematico dell’immigrazione, che lo compensa soltanto in parte. E se cresce il divario tra Italia meridionale e settentrionale si amplia anche quello tra Nord e resto dell’Europa, in un’Italia che è l’unico paese Ue, Grecia a parte, a non avere ancora recuperato i livelli pre crisi. Il quadro che emerge dalle ...

