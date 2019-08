Il papà di Moise Kean | “Mio figlio come Gesù Cristo si è staccato…”

Fonte : forzazzurri

Ildiparla della nuova avventura delin Inghilterraex attaccante della Juventus, si è trasferito all'Everton. SportMediaset riporta alcune dichiarazioni, er così dire mistiche, rilasciate dal padre Biorou Jean, in merito alla nuova avventura del: "Abbiamo fatto una veglia di preghiera per dare la benedizione al campione di famiglia, dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Ogni tre ore preghiamo, – spiega il– tutti i miei figli credono in Dio, sono cresciuti così, nella preghiera. Nella mia benedizione che ha chiuso la veglia ho detto: 'Signore, ti do in mano mio. In Inghilterra non ci sono io, nè la sua mamma.si è staccato è andato a predicare".

