Il mini smartphone Palm è disponibile in abbinamento alle offerte di Wind e Tre

Palm : il mini smartphone tascabile debutta in Italia. Prezzo e caratteristiche : Mai come in questi ultimi anni le operazioni nostalgie stanno portando sul mercato prodotti che guardano al passato, con l’obiettivo di attirare l’interesse del pubblico. Questo, inevitabilmente, avviene anche nel mondo della telefonia mobile. In un settore in continua evoluzione in cui vediamo approdare sul mercato dispositivi sempre più avanzati tecnologicamente con dimensioni generose e display sempre più grandi, esiste qualcuno ...

Palm - lo smartphone in miniatura - è in uscita in Italia : (Foto: TCL) È in uscita anche in Italia il curioso mini smartphone marchiato Palm che si caratterizza per dimensioni ultratascabili (circa quanto una carta di credito) con un display di appena 3,3 pollici di diagonale e una scocca impermeabile con certificazione ip68 e vetro Gorilla Glass. Questo piccolo cellulare è dotato di una scheda tecnica piuttosto completa e si troverà a un prezzo di certo non proprio micro, ma per fortuna più basso ...

Palm arriva ufficialmente in Italia : lo smartphone è mini - il prezzo decisamente no : Il mini smartphone Palm arriva ufficialmente oggi in Italia col suo display da appena 3,3 pollici di diagonale, ma non il prezzo non è "mini". L'articolo Palm arriva ufficialmente in Italia: lo smartphone è mini, il prezzo decisamente no proviene da TuttoAndroid.

Canon IVY REC è una mini fotocamera che si collega allo smartphone : addio GoPro? : Ecco la nuova mini fotocamera firmata da Canon: si chiama Canon IVY REC ed è grande come una chiavetta USB, con tanto di moschettone. L'articolo Canon IVY REC è una mini fotocamera che si collega allo smartphone: addio GoPro? proviene da TuttoAndroid.

Questo mini-robot Iron Man di Endgame by Xiaomi si comanda con lo smartphone : Xiaomi ha lanciato una versione in miniatura del robot Iron Man con l'iconica armatura MK50 integrato con un'app per smartphone che consente di entrare nei panni di Tony Stark per giocare con una serie di test sul campo di armi nanotecnologiche e droni da battaglia ispirati all'universo cinematografico Marvel. L'articolo Questo mini-robot Iron Man di Endgame by Xiaomi si comanda con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Palm ritorna con uno smartphone mini (ma caro) : (Foto: TCL) C’è un nuovo mini smartphone che si affaccia sull’orizzonte europeo e porta con sé un marchio storico come quello di Palm. Grande quanto un portachiavi (il display è di appena 3,3 pollici), conta su un hardware completo e bilanciato per le micro dimensioni, ma non viene certo via a buon prezzo. Il minuscolo dispositivo segna il ritorno di un brand che nei primordi dell’era dei cellulari intelligenti aveva rivestito ...