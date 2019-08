Il leghista Garavaglia spiega come si può andare avanti a lungo con il M5s

Il viceministro leghista Garavaglia è stato assolto : Il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia, è stato assolto nel processo in cui era imputato di turbativa d'asta. Si tratta dell'indagine milanese che ha portato nel 2015 all'arresto dell'ex vicepresidente della giunta lombarda e assessore alla Sanità, Mario Mantovani, principale imputato con le accuse anche di corruzione e induzione indebita. Mantovani è stato condannato a 5 anni e 6 mesi. La quarta sezione penale del ...

Assolto il leghista Massimo Garavaglia dall'accusa di turbativa d'asta : l viceministro dell’Economia ed esponente della Lega Massimo Garavaglia è stato Assolto per non aver commesso il fatto nel processo milanese in cui era imputato per turbativa d’asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all’Economia.L’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani è stato invece condannato a cinque anni e sei ...

Massimo Garavaglia - la sentenza per viceministro leghista slitta al 17 luglio : tra i 12 imputati anche Mario Mantovani : Non arriverà oggi, come era invece originariamente previsto, ma la sentenza nel processo milanese che vede tra gli imputati il viceministro leghista dell’Economia Massimo Garavaglia accusato di turbativa d’asta, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm ha chiesto una condanna a 2 anni e con lui tra gli ...