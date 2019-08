Il Genoa presenta la divisa da trasferta 2019 2020

Genoa - tutto lo spettacolo della nuova maglia : presentate le divise Kappa [FOTO] : Il Genoa presenta la nuova maglia, grande spettacolo in vista della prossima stagione. Rossa e blu. Centoventisei anni di Storia racchiusi in una casacca che non ha eguali. Il kit home del Grifone per la stagione 2019/20 è fedele alla tradizione, ma anche slanciata verso il futuro, grazie ai materiali performanti e innovativi utilizzati dal nuovo sponsor tecnico Kappa per la realizzazione. La presentazione ai media è avvenuta nella ...

Le notizie del giorno – Palermo al ‘bivio’ - il nuovo stadio del Brescia - Andreazzoli si presenta al Genoa : Palermo AL BIVIO – Regna la confusione in casa rosanero, tra le rassicurazioni di Tuttolomondo e Ferrero che esce allo scoperto. L’attuale patron della Sampdoria non ha nascosto l’interesse per la città siciliana, in cui a suo dire ha girato alcuni dei suoi migliori film. Ma dall’altra parte vi è una proprietà che continua a dirsi in regola e senza alcun problema. “La fideiussione è stata concessa” ha ...

Genoa - Andreazzoli si presenta : «Qui per ridare entusiasmo» : Andreazzoli presentazione Genoa. Archiviata l’esperienza con l’Empoli, dove non sono mancati i complimenti per il gioco espresso dalla squadra nonostante la retrocessione, Aurelio Andreazzoli è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura che lo vedrà alla guida del Genoa. Il tecnico si è detto entusiasta dell’opportunità e vuole fare il possibile per ripagare la fiducia […] L'articolo Genoa, Andreazzoli si presenta: «Qui ...

