Il dem Scalfarotto visita in carcere i due americani e scatena la polemica | Critiche

Carabiniere ucciso - il dem Scalfarotto visita indagati - Fusaro : 'In ossequio a Washington' : A Diego Fusaro non va giù che un deputato del Parlamento italiano possa andare a far visita a delle persone ritenute responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. E non lo manda a dire, dato che in un Tweet sceglie di attaccare in maniera diretta Ivan Scalfarotto, militante del Partito Democratico che ha scelto di andare a trovare in carcere i due americani che sono indagati per l'uccisione del militare italiano. Lo fa ...