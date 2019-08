Il cerotto smart che tiene sotto controllo lo stato di salute

Fonte : wired

(Di venerdì 2 agosto 2019) Funge da elettrocardiogramma,osservazione il ritmo cardiaco, monitora il respiro e i movimenti, e ti fa leggere i dati direttamente sullo schermo dellophone o del tablet. È il device che si sono inventati alla Georgia Tech: una sorta di, capace di carpire stando sulla pelle le informazioni sullodie comunicarle in tempo reale. Per chi soffre di disturbi cronici, potrebbe essere una svolta, annullando l'invasività di alcuni esami e permettendo un monitoraggio continuativo e costante nel tempo. Lo studio che ne descrive per filo e per segno il funzionamento èappena riportato su Advanced Sciences, ma per un'anteprima potete dare un'occhiata al video diffuso dai ricercatori. (Credit video: John Toon/Georgia Tech)