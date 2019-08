“I sogni negati | il lavoro in nero La mia storia simbolo di un’Italia malata”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Partiti in cerca di un. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Pozzuoli, provincia di Napoli. Da ragazzo che sognavo di poter entrare al conservatorio per poter diventare ciò che il mio cuore voleva. Un musicista, volevo suonare per tutta la vita. Nelle prove mi dissero che ero bravo, ma se volevo entrare dovevo pagare. Non c’è frase più brutta di questa per un paese dichiarato democratico, perché se una persona non può realizzare i proprisignifica che c’è un problema molto grave nella società. Svanita questa possibilità mi iscrivo alla scuola superiore di elettrotecnica. Mi diplomo nel 2000. Speravo di potermi iscrivere ...

