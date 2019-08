I prodotti tech sono i più a rischio per i nuovi dazi di Trump contro la Cina

Fonte : wired

(Di venerdì 2 agosto 2019)-Stati Uniti (Getty Images) Nuovo capitolo nella guerra commerciale trae Stati Uniti. Mentre gli animi sembravano calmarsi nelle recenti settimane, l’1 agosto il presidente americano Donaldha annunciato con un post su Twitter che dal primo settembre prossimo imporrà un 10% di tasse doganali sui 300 miliardi di dollari di importazioni provenienti dallache ancora nonsoggetti aiprecedentemente stabiliti. https://twitter.com/realDonald/status/1156979446877962243 Si tratta di una misura volta a ridimensionare il potere economico dilagante del Paese asiatico, e va ad aggiungersi all’attuale politica diche vede l’applicazione di tariffe doganali del 25% su oltre 250 miliardi di merci prodotte ine importate in Usa. Inoltre, anche questi, fa sapere sempre l’inquilino della Casa Bianca, potranno salire al 25%. Sebbene il ...

