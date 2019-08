I migranti al lavoro con i bus della Regione Puglia

Foggia - pietre contro i braccianti migranti : “Colpiti mentre vanno al lavoro in bicicletta” : I giovani sono stati colpiti lungo la statale 89, all'altezza del bivio per San Marco in Lamis. L'episodio è simile a quello avvenuto il 15 luglio, quando altri due braccianti erano stati colpiti da pietre sempre a Foggia, dove vivono tutte le vittime delle aggressioni.Continua a leggere

Von der Leyen : "Obbligo salvare i migranti in mare"E sul lavoro rilancia : "Salario minimo in ogni Paese" : La candidata alla presidenza Ue ha delineato una sua idea di Europa che abbia al centro "lavoro, prospettive, stabilità e sicurezza"

Bonino e la frase shock sui migranti : “Ci servono - saranno forza lavoro - ecco quanti ne servono…” : Una frase quella di Emma Bonino che va contro le attuali politiche italiane In un lungo colloquio con il Corriere della Sera, la senatrice Emma Bonino affronta il tema dei migranti dopo aver contestato a più riprese le politiche in itinere di Salvini e M5s: ma lo fa con una dichiarazione insolita in cui ricorda al Governo come l’intento di … Continue reading Bonino e la frase shock sui migranti: “Ci servono, saranno forza lavoro, ...

La giravolta di Renzi sui migranti - quando nel 2018 diceva : “Grazie Minniti e Gentiloni per lo straordinario lavoro” : Era il 12 febbraio del 2018. Matteo Renzi era segretario del Partito democratico e a Firenze, dal palco, è pronto a tirare la volata al proprio partito in vista delle elezioni del 4 marzo. In platea, l’allora ministro dell’Interno, Marco Minniti. Ed è proprio all’ex titolare del Viminale che si rivolge il senatore di Scandicci in tema di gestione dei flussi migratori: “Se gli sbarchi sono venuti meno è grazie ...

migranti : Messina - in Prefettura al lavoro per tutta la notte unità di crisi : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Per tutta la notte Prefettura di Messina al lavoro per l'unità di crisi avviata dopo l'esplosione sull'isola di Stromboli. L'unità di crisi è coordinata dal Prefetto Maria Carmela Librizzi.

Sea Watch 3 - Ue al lavoro : «Contatti con gli Stati per ricollocare i migranti» : La Commissione europea sta lavorando per sistemare i migranti a bordo della Sea Watch una volta sbarcati. Il ministro Salvini: «Se sbarcano in Italia sequestriamo la nave»

Lavoro - Landini (Cgil) : “Porti chiusi ai migranti - ma intanto i giovani vanno via dall’Italia” : Il segratario nazionale della CGIL da Reggio Calabria: "È sotto gli occhi di tutti la contraddizione di chi ha raccontato che saremmo un Paese invaso e che i problemi si risolvono chiudendo i porti, senza rendersi conto però che i giovani, soprattutto del Mezzogiorno, se ne stanno andando; questo è un modo per disperdere intelligenze e capacità a beneficio di altri Paesi più furbi".Continua a leggere