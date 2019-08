I Beni culturali assumono | pronto il bando per oltre mille custodi

Trabocchi - la soprintendenza avvia procedure per riconoscimento Beni Culturali : Chieti - La soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha avviato, in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, i procedimenti per il riconoscimento dell'interesse culturale di undici Trabocchi, antiche macchine da pesca della costa della provincia di Chieti, con la finalità di garantirne la corretta conservazione e di stimolarne gli usi compatibili. Si tratta del 'Turchino', ...

Concorso al Ministero dei Beni culturali - assunzioni di 5400 unità : assunzioni al Ministero dei Beni culturali che cerca 1052 vigilanti. È ststo definito «il più grande piano di assunzioni della storia del Ministero per i Beni e le attività culturali» il bando di Concorso che sarà pubblicato a breve. È tutto pronto per il primo bando di Concorso del Mibac dall’insediamento del nuovo governo, che riguarda l’assunzione di 1052 vigilanti. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, così ...

Autonomia : Conte vede a P.Chigi Stefani e Bonisoli - nodo Beni culturali : ROma, 25 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi una riunione dedicata al tema dell’Autonomia. A presiederla, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro, focalizzato sui nodi in materia di beni culturali e dunque delle sopraintendenza, partecipano i ministri degli Affari regionali, Erika Stefani, e della Cultura, Alberto Bonisoli. L'articolo Autonomia: Conte vede a P.Chigi Stefani e ...

Autonomia : Conte vede a P.Chigi Stefani e Bonisoli - nodo Beni culturali : ROma, 25 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi una riunione dedicata al tema dell’Autonomia. A presiederla, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro, focalizzato sui nodi in materia di beni culturali e dunque delle sopraintendenza, partecipano i ministri degli Affari regionali, Erika Stefani, e della Cultura, Alberto Bonisoli. L'articolo Autonomia: Conte vede a P.Chigi Stefani e ...

Autonomia regionale - sulla scuola vince il M5S. Conte : "Resta il nodo dei Beni culturali" : Il vertice sull'Autonomia regionale che si è tenuto oggi dopo il Consiglio dei Ministri è stato piuttosto rapido perché è durato meno di un'ora e si è concluso con una vittoria da parte del MoVimento 5 Stelle sul nodo principale che aveva bloccato il precedente vertice della settimana scorsa. In pratica è saltata l'assunzione diretta dei docenti su base regionale che avrebbe voluto la Lega e che era presente nell'articolo 12 del testo ...

Assunzioni al Ministero dei Beni culturali : doppio bando entro la fine di luglio : Uno dei principali concorsi attesi per l'anno in corso è quello previsto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Numerose indiscrezioni sono state rilasciate in proposito dal sottosegretario Gianluca Vacca durante una conferenza stampa. I bandi in attesa per le prossime settimane, nello specifico entro il mese di luglio, saranno due: il primo funzionale all'assunzione di figure non dirigenziali, il secondo relativo alla selezione di ...

Terremoto : Conte - ‘più rapidi su ricostruzione Beni culturali - avanti su 600 chiese’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Procedure più rapide e semplificate per la ricostruzione dei beni culturali e delle chiese delle zone terremotate del Centro Italia. è stata approvata questa mattina, nel corso della cabina di regia che si è riunita a Rieti con il commissario straordinario Farabollini, l’ordinanza attuativa per il ripristino degli edifici di culto. Un impegno che avevo preso personalmente, lo scorso mese, ...

Terremoto : Conte - ‘più rapidi su ricostruzione Beni culturali - avanti su 600 chiese’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Procedure più rapide e semplificate per la ricostruzione dei beni culturali e delle chiese delle zone terremotate del Centro Italia. è stata approvata questa mattina, nel corso della cabina di regia che si è riunita a Rieti con il commissario straordinario Farabollini, l’ordinanza attuativa per il ripristino degli edifici di culto. Un impegno che avevo preso personalmente, lo scorso mese, ...

Beni culturali di Scicli - il sindaco ne ha parlato col nuovo sovrintendente : Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha incontrato il nuovo sovrintendente di Ragusa, Giorgio Battaglia per parlare dei Beni culturali della città

La moda entrerà nel circuito dei Beni Culturali : È notizia di pochi giorni fa dell'intenzione del Ministero dei Beni Culturali di inserire la moda e l'ambito del fashion all'interno del circuito dei Beni Culturali. Il progetto della commissione A metà dicembre 2018, il ministro Alberto Bonisoli, aveva istituito un apposita commissione per vagliare quelle che dovevano essere le proposte e le varie tappe circa una valorizzazione e inserimento del settore della moda nel patrimonio dei Beni ...

Beni culturali : “Palazzo Bonaparte potente operazione valorizzazione” : Roma, 9 lug. (AdnKronos)di Ilaria Floris – “A me piace tagliare i nastri, soprattutto quando ci si riappropria di un edificio così importante, che si trova nel posto giusto a Roma e dove senz’altro si potrà fare un’operazione molto potente di valorizzazione e di diffusione culturale, proprio perché siamo nel pienissimo centro di Roma”. Così il ministro dei Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli ha ...

Riforma del ministero : Lega e 5 stelle litigano anche sui Beni culturali : Le divisioni all’interno del Governo non risparmiano i beni culturali, ministero finora rimasto ai margini del dibattito politico. Tema delle divergenze è la Riforma organizzativa del dicastero...

Via libera a riorganizzazione Beni culturali. Entro dicembre ok riforma processo e Csm : Ha avuto l'ok del consiglio dei ministri, anche la riforma del ministero dei Beni culturali. Il testo della nuova organizzazione prevede, tra l'altro la soppressione dell'autonomia per tre musei nazionali. Si tratta del Museo nazionale etrusco di villa Giulia a Roma del parco archeologico dell'Appia antica e delle Gallerie dell'Accademia a Firenze. Salvo il museo del Castello di Miramare a Trieste. Dopo il Cdm, s'è svolto il vertice sulla ...

Via libera alla riforma del ministero dei Beni culturali : Ha avuto l'ok del consiglio dei ministri, anche la riforma del ministero dei Beni culturali. Il testo della nuova organizzazione prevede, tra l'altro la soppressione dell'autonomia per tre musei nazionali. Si tratta del Museo nazionale etrusco di villa Giulia a Roma del parco archeologico dell'Appia antica e delle Gallerie dell'Accademia a Firenze. Salvo il museo del Castello di Miramare a Trieste.